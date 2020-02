Spółka z grupy Azoty podniesie kapitał zakładowy

Spółka Grupa Azoty Polyolefins podjęła we wtorek uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o prawie 132 mln zł poprzez emisję akcji, które obejmą Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Grupa Azoty Polyolefins realizuje projekt Polimery Police.

Grupa Azoty Polyolefins (GA Polyolefins) to spółka zależna Grupy Azoty. Jak podały Azoty, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GA Polyolefins zdecydowało we wtorek o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę prawie 132 mln zł poprzez emisję prawie 13,2 mln akcji o wartości nominalnej 10 zł każda i cenie emisyjnej 47,90 zł. Azoty podały też, że akcje te obejmą akcjonariusze GA Polyolefins - Grupa Azoty - 53 proc., a 47 proc. - spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police.



Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Generalnym wykonawcą jest spółka Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro. Wartość całego projektu to 6,5 mld zł. Plac pod budowę projektu Polimery Police przekazano generalnemu wykonawcy 7 stycznia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r.



22 stycznia 2020 r. UOKiK zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy - prowadzącego działalność jako Grupa Azoty Polyolefins - przez Grupę Azoty, Hyundai Engineering, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz Grupę Lotos.



W grudniu 2019 r. Grupa Lotos podpisała porozumienie wstępne z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" i Grupą Azoty Polyolefins w sprawie finansowania projektu Polimery Police o wysokości pół miliarda zł. Przewiduje ono zaangażowanie 300 mln zł w formie kapitału zakładowego oraz 200 mln zł w postaci pożyczki podporządkowanej. Warunkami było m.in. uzyskania zgody organów Lotosu. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.



Wcześniej Skarb Państwa zgodził się objąć akcje Grupy Azoty Police o wartości ok. 56,2 mln zł z oferty współfinansującej Polimery Police.



Zgodnie z umowami z 2019 r. z koreańskimi firmami, miały one wnieść do projektu 130 mln dol., a Grupa Azoty oraz jej spółka zależna Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Polic poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.



Głównymi obiektami kompleksu chemicznego Polimery Police będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje. Instalacja ma też wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku - dzięki temu spadnie w nich zużycie gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.