Spółka z Grupy SK uruchomiła pierwszą europejską fabrykę. W Polsce

Należąca do koreańskiej Grupy SK spółka SK Hi-tech Battery Materials Poland oficjalnie uruchomiła w środę w Dąbrowie Górniczej swoją pierwszą europejską fabrykę, gdzie wytwarzane są separatory do akumulatorów litowo-jonowych. Cała podzielona na cztery etapy inwestycja ma kosztować prawie 7 mld zł.

„W przeciągu kilku lat, w miarę powstawania naszych kolejnych trzech zakładów, Dąbrowa Górnicza stanie się największym zagłębiem produkcji separatorów na świecie” – zadeklarował podczas uroczystości otwarcia fabryki prezes spółki Byoung Chul Park.

Separatory są rdzeniem akumulatorów litowo-jonowych stosowanych w samochodach elektrycznych – jedną z czterech zasadniczych części akumulatora. „To ultracienka membrana, która umożliwia przemieszczanie się jonów litu między anodą a katodą” – tłumaczył prezes, wskazując, iż odpowiedni separator wpływa m.in. na wydajność, pojemność akumulatora i szybkość jego ładowania.

Budowa otwartej w środę pierwszej fabryki SK w Dąbrowie Górniczej, której wartość szacowano wcześniej na ok. 1,5 mld zł, rozpoczęła się w 2019 roku, a produkcja ruszyła w sierpniu br. Jeszcze przed ukończeniem budowy inwestor ogłosił plan budowy kolejnego zakładu i podwojenia wartości inwestycji. Natomiast wiosną tego roku ogłoszono trzeci i czwarty etap przedsięwzięcia, warte łącznie blisko 4 mld zł.

Jak poinformowano podczas środowej uroczystości, w pierwszym zakładzie znalazło się łącznie siedem linii produkcyjnych, do dwóch rodzajów separatorów. Pracę w fabryce znalazło ponad 400 osób. Trwają prace budowlane w ramach drugiego etapu – w nowym zakładzie, który ma rozpocząć produkcję w marcu 2023 roku, znajdzie się łącznie 10 linii produkcyjnych.

Trzeci i czwarty zakład, których budowa na kupionej już przez inwestora działce jest odpowiedzią na dynamiczny wzrost rynku akumulatorów do aut elektrycznych (w ub. roku o ok. 35 proc.), mają rozpocząć produkcję w grudniu 2023 – fabryka w Dąbrowie Górniczej stanie się wówczas największym producentem separatorów w Europie, z zatrudnieniem rzędu tysiąca pracowników. Wszystkie zakłady mają być zasilane energią wyłącznie z odnawialnych źródeł.

Grupa SK, która ma także zakłady w Korei i Chinach, chce stać się największym dostawcą separatorów na świecie, z roczną produkcją rzędu 4 mld m kw. tego produktu.

Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak dziękował w środę koreańskiemu inwestorowi za wybór Polski na lokalizację swojej pierwszej europejskiej inwestycji. „Nasz kraj cieszy się stabilną gospodarką. Cieszymy się, że tak wiele inwestycji zagranicznych, w tym koreańskich, napływa do Polski” – mówił wiceminister, gratulując także Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie której powstała koreańska fabryka.

Prezes KSSE Janusz Michałek ocenił, że podobnie jak ponad 20 lat temu fabryka samochodów Opla w Gliwicach stała się dźwignią rozwoju i zachętą dla innych inwestorów z tej branży, tak dąbrowska fabryka SK pomoże katowickiej strefie w osiągnięciu pozycji centrum branż pracujących na rzecz elektromobilności. Prezes Strefy wyraził nadzieję, że na jej terenie powstanie również fabryka akumulatorów litowo-jonowych.

Zakłady Grupy SK powstają w dzielnicy Tucznawa, na wielohektarowym terenie inwestycyjnym, włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak przypomniał w środę prezydent Dąbrowy Górniczej Wojciech Bazylak, w stworzenie w Tucznawie infrastruktury na potrzeby inwestorów miasto zainwestowało ok. 200 mln zł, co stało się fundamentem przyciągającym zaawansowane technologicznie firmy, tworzące nowe miejsca pracy.

Jak poinformowała ambasador Republiki Korei w Polsce Sun Mira, w Polsce działa obecnie ponad 260 działających w Polsce koreańskich firm, a inwestycja SK – jak oceniła – umacnia polsko-koreańską współpracę gospodarczą, czyniąc również z Polski wiodącego eksportera separatorów. Z fabryki w Dąbrowie Górniczej mają one trafiać nie tylko na rynki europejskie, ale także do USA oraz na inne kontynenty.

Grupa SK jest jedną z największych południowokoreańskich firm ,z rocznymi przychodami powyżej 100 mld USD. Zajmuje się m.in. przetwarzaniem substancji ropopochodnych, produkuje środki chemiczne, a także baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty. Ze względu na rozwój rynku elektromobilności, firma zdecydowała się stworzyć globalną sieć produkcyjną separatorów do baterii elektrycznych i umiejscowić ją zarówno w Azji (w Korei Południowej i Chinach), jak i w Europie.

W przyciągnięciu koreańskiej inwestycji do Polski od początku uczestniczyła Polska Agencja Inwestycji i Handlu