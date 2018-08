Spółki z grupy JSW będą współpracować z amerykańskim Instytutem systemów autonomicznych

Należące do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spółki JSW Innowacje oraz Hawk-e będą współpracować z Instytutem systemów autonomicznych w amerykańskiej Nevadzie. W środę JSW poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie, dotyczącego bezzałogowych systemów powietrznych.

Nevada Institute for Autonomous Systems (NIAS) należy do światowych liderów w sektorze bezzałogowych systemów powietrznych. To organizacja non-profit, która kieruje rozwojem autonomicznego przemysłu lotniczego w Nevadzie poprzez relacje biznesowe, współpracę z głównymi instytucjami badawczymi i pomoc w rozbudowie bazy wiedzy o branży. W ostatnim czasie przedstawiciele NIAS spędzili w Polsce kilka dni, w czasie których m.in. zwiedzili koksownię i kopalnię węgla oraz poznali innowacyjne projekty grupy JSW.



"Porozumienie z NIAS dotyczy współpracy przy tworzeniu Centrum Doskonałości w tej dziedzinie, a także wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w ramach krajowego systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Kolejnym obszarem wspólnych działań mają być testy niezależnych systemów, wymiana doświadczeń w zakresie projektów oraz rozwiązań technologicznych" - wyjaśniła w środę rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.



Istotnym elementem współpracy z Amerykanami ma być również realizacja programu FAA „Technology Integration Program” oraz międzyresortowego programu „Żwirko i Wigura”. Ponadto partnerzy chcą współdziałać przy realizacji wszelkich projektów z obszaru „Space Mining”. JSW liczy, że polsko-amerykańska współpraca umożliwi rozwój technologii bezzałogowych pod kątem potrzeb górnictwa.



Należąca do grupy JSW spółka JSW Innowacje prowadzi działalność badawczo-rozwojową, dążąc do uzyskania statusu wiodącego na rynku europejskim centrum innowacji dla górnictwa. Natomiast firma Hawk-e jest spółką celową JSW Innowacje, stworzoną do wdrażania produktów opracowanych w ramach prac związanych z technologiami bezzałogowymi. Firma świadczy m.in. usługi z wykorzystywaniem dronów - monitoring, wykonywanie raportów z inspekcji wizualnej obiektów budowlanych, opracowywanie danych z przeprowadzonej inwentaryzacji np. sieci energetycznej czy trójwymiarowe modelowanie terenu i obliczanie objętości składowisk.



Od wiosny tego roku spółka JSW Innowacje współtworzy projekt organizacji przestrzeni powietrznej dla dronów w ramach europejskiego programu U-Space. Pierwsze w Polsce badania w tym zakresie będą prowadzone na terenie jednej ze śląskich kopalń. Spółka znalazła się w konsorcjum, w skład którego weszły podmioty z branży bezzałogowych systemów latających. Dla górniczej firmy udział w badaniach dotyczących dronów ma znaczenie praktyczne - docelowo wdrożenie systemu pomoże np. monitorować szkody górnicze, zasoby węgla oraz strategiczne urządzenia i obiekty górniczej infrastruktury, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia kosztów działania kopalń.



Europejska koncepcja U-Space przewiduje, że w miastach zostanie zorganizowana przestrzeń powietrzna przeznaczona dla dronów. By mogło z niej bezpiecznie korzystać wielu użytkowników, trzeba stworzyć odpowiednią infrastrukturę, m.in. po to, by ruch dronów nie kolidował z klasycznym lotnictwem załogowym. Specjaliści wskazują, iż wdrożenie koncepcji U-Space da nowe możliwości zarówno firmom z branży przemysłowej, jak i usługowej.



By możliwe było swobodne testowanie technologii, wypracowanie wspólnego systemu obsługi oraz zasad funkcjonowania, spółka JSW Innowacje tworzy Narodowy Obszar Testowy Technologii Automatycznych. Na terenie jednej z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej powstanie obszar doświadczalny na potrzeby testowania dronów. Będzie to pierwszy na świecie otwarty obszar testowy działający zgodnie z koncepcją U-Space. Efektem badań ma być m.in. powszechnie dostępny system obsługujący drony. JSW chce wykorzystywać je m.in. do pomiarów ilości węgla na składowiskach.