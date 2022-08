Wczoraj ciekawe informacje podała rosyjska spółka Norilsk Nickel, będąca ważnym producentem nie tylko niklu, ale właśnie platyny i palladu (w przypadku tych kruszców, wręcz kluczowym w skali świata). Spółka opublikowała dane pokazujące spadek sprzedaży palladu o 4 proc., a platyny aż o 18 proc. w pierwszej połowie bieżącego roku.

DM BOŚ

O ile Norilsk Nickel oficjalnie nie został objęty zachodnimi sankcjami, to i tak uderzają one w niego pośrednio, chociażby poprzez trudności ze sprowadzeniem potrzebnego sprzętu, części zamiennych itd. do Rosji z zagranicy.

Powyższe liczby nie wstrząsnęły jednak rynkami platyny i palladu. O ile ceny tych kruszców wzrosły tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, to bardziej znaczącym problemem obu rynków jest spadek popytu – bowiem platyna i pallad wykorzystywane są przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, mocno uzależnionej od koniunktury.