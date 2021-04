Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła najmocniej od pięciu miesięcy

Dane o marcowej sprzedaży detalicznej w Japonii mocno zaskoczyły skalą wzrostu, sugerując postępujące ożywienie w trzeciej gospodarce świata. Sęk w tym, że baza od której liczona jest zmiana jest bardzo niska.

Według rządowych danych na jakie powołuje się Reuters, w marcu 2021 r. sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. przebijając medianę prognoz kształtującą się na poziomie 4,7 proc. Był to równocześnie najmocniejszy wzrost od zanotowanego w październiku zeszłego roku, kiedy to dynamika wzrostu sięgnęła 6,4 proc. Wtedy była to pierwsza dodatnia zmiana po czterech miesiącach.

W porównaniu z lutym br. sprzedaż skorygowana o sezonowe wahania wzrosła o 1,2 proc.

Największą zwyżką mogły pochwalić się w marcu domy towarowe, notując sięgające 19,3 proc. odbicie. Niepokoić przy tym jednak może 2,1-proc. spadek zarejestrowany w przypadku sprzedaży w supermarketach. To druga z rzędu ujemna zmiana.

Równocześnie nie należy zapominać o bardzo niskiej bazie sprzed roku, kiedy to w marcu po wybuchu pandemii koronawirusa wprowadzono lockdown w wyniku którego zamkniętych zostało wiele placówek handlowych, w tym określanych jako „drugiej kategorii potrzeb”. Drastycznie więc załamał się popyt m.in. na samochody, sprzęt AGD czy odzież.

Eksperci ostrzegają, że przyszłość handlu nadal jest niepewna, gdyż kraj boryka się nadal z wysoką liczbą nowych infekcji Covid-19, a program szczepień postępuje relatywnie wolno. Zmusza to rząd do utrzymywania lub wprowadzania nowych regionalnych restrykcji.