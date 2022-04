Sprzedaż pojazdów EV w Indiach wzrośnie dwukrotnie w 2022 roku

– Do marca 2023 roku w Indiach sprzedanych zostanie aż 800 tys. pojazdów elektrycznych. Dla porównania w ubiegłym roku fiskalnym było to 429 217 sztuk – powiedział Vinkesh Gulati, prezes Federation of Automobile Dealers Associations. Podwojenie sprzedaży pojazdów elektrycznych będzie możliwe, dzięki ogromnemu zainteresowaniu skuterami oraz rikszami z napędem akumulatorowym.

Nie oznacza to jednak zmiany trendu. Nadal większym zainteresowaniem cieszyć będą się auta spalinowe. Elektryki skutecznie odstraszają hinduskich kierowców swoimi cenami oraz niewystarczająca liczba stacji dokujących.