Sprzedaż produktów firmy Greggs wzrosła o 27 proc.

Sprzedaż wzrosła o 27 proc. do 605 mln USD w ciągu 19 tygodni do 14 maja. Znaczny procentowy wzrost jest wynikiem porównania do zeszłorocznego okresu, kiedy to w Wielkiej Brytanii obserwowaliśmy ograniczenia mające na celu powstrzymanie rozwoju pandemii.

Niezadowalający firmę wzrost sprzedaży jest wynikiem preferencji konsumentów, którzy nie zdecydowali się na pełnowymiarowy powrót do biur. Jak wynika z najnowszych badań firmy Freespace, w Wielkiej Brytanii wskaźnik ich obłożenia utrzymuje się na niskim poziomie. Dwunastego maja wynosił on zaledwie 42 proc.

Po godzinie 15:00 akcje firmy Greggs tanieją o 1,47 proc. do 26.23 USD.