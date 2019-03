Dostawy smartfonów w Chinach zapikowały

Rynek telefonii komórkowej w Chinach odnotował w lutym 2019 r. najgorszy miesiąc od lat. Spadły dostawy sprzętu, a dane sugerują dalsze powody do niepokoju dla czołowych producentów smartfonów.

Na chiński rynek, największy rynek telekomunikacyjny na świecie, trafiło w lutym „jedynie” 14,51 mln telefonów mobilnych, co oznacza spadek o prawie 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. wynika z danych opublikowanych przez China Academy of Information and Communications Technology.

Zobacz więcej Smartfony, Chiny fot. REUTERS/Damir Sagolj/Forum

Według danych CAICT, wspieranego przez rząd instytutu badawczego, dostawy tradycyjnych smartfonów wyniosły w sumie 13,8 mln sztuk. W tym przypadku spadek przekroczył 20 proc.

Luty jest zazwyczaj słabym okresem dla sprzedaży smartfonów w Chinach z powodu tygodniowego święta chińskiego Nowego Roku Księżycowego oraz faktu, że nowe modele telefonów są prezentowane pod koniec miesiąca i w marcu. Jednak luty 2019 r. był najgorszym miesiącem dla dostaw od co najmniej 2013 r.

Poza sezonowymi czynnikami, a takim jest tradycyjny wzrost dostaw urządzeń w styczniu i zmniejszenie podaży miesiąc później, w grę wchodzą inne jeszcze motywy.

W produktach brakuje rewolucji. Sama ewolucja to za mało, a teraz ceny są zbyt wysokie, a cykle życia są wydłużone, ponieważ istniejąca technologia jest wystarczająco dobra. Ludzie nie czekają na kolejne premiery - są zmęczeni natłokiem coraz to nowych podobnych do siebie modeli - ocenia Neil Campling, szef działu badań technologii, mediów i telekomunikacji w Mirabaud Securities.

Wskazuje, że bodźcem pobudzającym popyt mogą okazać się składane smartfony, ale jak na razie, zaprezentowane modele (m.in. Samsunga) należy traktować jako niszę.

W opinii specjalistów, Apple, dla którego Chiny są jednym z najważniejszych rynków, nadal będzie musiało się borykać z poważanymi wyzwaniami.

W pierwszym kwartale roku budżetowego 2019, który zakończył się 29 grudnia 2018 r., przychody chińskiego oddziału Apple spadły o prawie 27 proc. w ujęciu rocznym. Skłoniło to głównych detalistów do obniżenia ceny iPhone'ów w Państwie Środka.

Tymczasem, według danych firmy Longbow Research, w lutym liczba zapytań o iPhone’y w chińskiej wyszukiwarce internetowej Baidu, spadła aż o 48 proc. Firma twierdzi, że trendy wyszukiwania iPhone'a w Baidu są odzwierciedleniem popytu na te urządzenia w Chinach.