Sprzedaż w sklepach w Wielkiej Brytanii zdecydowanie hamuje

fot. Chris Ratcliffe/Bloomberg

Brytyjskie Konsorcjum Detaliczne (BRC) szacuje, że sprzedaż typu like-for-like wyhamowała w październiku 2022 r. swój wzrost do 1,2 proc. z 1,8 proc. odnotowanych we wrześniu.

Obarczana winą za taki stan rzeczy jest najwyższa od 40 lat inflacja, której poziom w październiku ponownie powrócić ponad pułap 10 proc. odciskając realne piętno na sile nabywczej konsumentów i zaczerniając perspektywy dla detalistów.

BRC podkreśla, że jego członkowie zauważają zmiany we wzorcach wydatków w wyniku kryzysu kosztów życia i niepewności co do tego, ile zapłacą za energię po kwietniu 2023 roku.

Odrębne badanie przeprowadzone przez Barclaycard pokazało, że wydatki na kartach kredytowych wzrosły o 3,5 proc. r/r i 67 proc. brytyjskich konsumentów szukało sposobów na zwiększenie swojego budżetu, zaś prawie połowa wybrała tanie towary lub towary własnej marki, aby zaoszczędzić pieniądze.