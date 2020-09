Srebrna wygrała z ratuszem

Poseł PiS wzywa prezesa Goldman Sachs do odstąpienia od realizacji inwestycji w Gdańsku

Poseł Kacper Płażyński (PiS) napisał list do prezesa banku Goldman Sachs, w którym wzywa go do odstąpienia od realizacji inwestycji na terenie dawnych terenów klubu piłkarskiego Gedania w Gdańsku Wrzeszczu. Jego zdaniem planowana zabudowa przekreśla historyczne dziedzictwo tego miejsca.