Środa na rynkach finansowych 25 III 2020

Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzeń na rynkach finansowych. Akcje, obligacje, surowce, waluty i makro.

17:52 Kolejna spółka giełdowa poinformowała o przestoju w produkcji. Amica zatrzyma się 1 kwietnia.

Zgodnie z ustaleniami ze Związkiem Zawodowym, kwietniowa przerwa w produkcji będzie się wiązała z wykorzystaniem zaległych i bieżących urlopów wypoczynkowych - podała spółka.

17:51 Warszawska giełda jest dziś jedną z niewielu w Europie, która zakończyła sesję pod kreską. DAX zyskał 1,71 proc. (rzutem na taśmę), CAC40 urósł o 4,45 proc., a FTSE250 o 4,57 proc.

17:50 Jak dziś radził sobie złoty? Lekko umocnił się do euro i franka.

17:49 Jest już 1031 przypadków zakażeń koronawirusem, potwierdzonych wynikami testów laboratoryjnych, poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Dziś zmarła 14 osoba - 80-letni meżczyzna, który przebywał w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej.

17:35 Amerykanie chyba czekali, aż zamknie się sesja w Warszawie i ruszyli do zakupów akcji u siebie...

Stocks hit session highs, S&P 500 Index gains 2.5% https://t.co/MD6ZOVZqGr pic.twitter.com/NJY3y1SKyS — Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2020

17:14 WIG20 kończy sesję niewielkim spadkiem notowań.

17:09 95 proc. - tylu pracowników Giełdy Papierów Wartościowych wykonuje obecnie swoją pracę zdalnie. Władze spółki uważają, że ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem epidemii jest umiarkowane.

16:59 Reakcja władz na perspektywę globalnej recesji będzie napędzała zwyżki cen złota, przewidują instytucje finansowe.

16:52 Follow the money...

Chiny korzystają z bardzo niskiej ceny rosyjskiej ropy i kupują rekordową ilość 1,6 mln ton z dostawą przez następne cztery tygodnie, donosi Reuters. Więcej...

16:51 Sandra Mokrzycka, analityk w Copernicus Capital TFI: W spadku rentowności i wzroście ceny naszego długo mogą pomagać oczekiwania odnośnie dalszych działań Rady Polityki Pieniężnej. Spoglądając na rynek stopy procentowej, widzimy, że w drugim/trzecim kwartale wyceniane są łącznie obniżki o 50 p.b. z 1 proc. do 0,5 proc. dla stopy referencyjnej. Spadek stóp procentowych w Polsce, jeśli do niego dojdzie, wraz z aktywnością NBP na rynku może podnieść ceny obligacji i tym samym obniżyć oprocentowanie długu. W przypadku ogromnych potrzeb finansowych państwa jest to pożądane zjawisko.

16:11 James Bullard, szef Fed w St. Louis uważa, że amerykańska gospodarka może jesienią mocno odbić w górę po zapaści spowodowanej przez epidemię koronawirusa. Więcej...

15:30 Na szerokim rynku wyróżnia się dziś Unimot, którego zarząd zadeklarował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku w wysokości 1,97 zł na akcję.

Przy kursie 20,30 zł stopa dywidendy to prawie 10 proc. (brutto).

15:28 Podaż naciska na rynkach akcji, choć biorąc pod uwagę zmienność w ostatnich dniach, spadki rzędu 1-1,5 proc. w USA i około 2 proc. w Warszawie nie są niczym niepokojącym.

14:35 Na GPW nastroje mieszane, bo małe i średnie spółki rosną, a największe tanieją. Wśród blue chipów ciężarem są Orange, mBank, Santander i PZU, na przeciwnym biegunie Orlen, KGHM i CD Projekt.

14:34 Byki nie dają za wygraną - S&P500 symbolicznie, ale wzrósł na otwarciu sesji. Po 4 minutach zwyżka sięgała 0,88 proc.

13:46 Na rynku kontraktów terminowych mamy do czynienia z huśtawką nastrojów. Futures na indeksy amerykańskich giełd falują i na około trzy kwadranse przed otwarciem handlu na Wall Street nie wykazywały jakiejś dominującej tendencji.

13:33 Mamy 31 nowych przypadków zakażenia koronawirusa, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - podało Ministerstwo Zdrowia.

Zmarła 13 osoba (71-latek w szpitalu w Bolesławcu).

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 957/13 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

13:11 Spółka PMPG Polskie Media, właściciel tygodnika "Wprost", poinfromowała o zamiarze dystrybucji pisma tylko w wersji cyfrowej. Więcej...

13:00 Bank Goldman Sachs w najnowszym wydaniu przeglądu Top of Mind prognozuje na 2020 r. recesje: 3,8-proc. spadek PKB w Stanach Zjednoczonych i 9-proc. spadek PKB w strefie euro. Powodem jest oczywiście pandemia koronawirusa.

12:09 Temat PPK zszedł na daleki plan, ale pieniądze tam są.

Do 15 kwietnia br. ponad 144 tys. uczestników @Moje_PPK otrzyma na swoje rachunki po 240 zł dopłaty rocznej. Przekazaliśmy właśnie instytucjom finansowym zarządzającym #PPK 34,7 mln zł na ten cel.https://t.co/Q2cqWs6Cgv — Grupa PFR (@Grupa_PFR) March 25, 2020

11:59 Kontrakty na S&P500 właśnie zeszły pod kreskę. Wyraźnie traci już także WIG20.

11:26 Szefowa ECB Christine Lagarde poprosiła ministrów finansów państw stefy euro o poważne rozważenie jednroazowej, wspólnotowej emisji "koronaobligacji".

11:01 Dobre wieści z frontu walki z koronawirusem.

Niemiecka federacja szpitali oczekuje spadku liczby nowych zakażeń na początku przyszłego tygodnia.

Holandia potwiedza spowolnienie w liczbie nowych zakażeń.

10:58 Sporo ostatnio pisze się o organizacji walnych zgromadzeń w czasie epidemii. Jak je zrobić przykład daje ING Bank Śląski.

10:42 Liczba pracowników, którzy w ubiegłym tygodniu złożyli w USA wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, mogła sięgnąć 3 mln - podaje Bloomberg. To 3 razy więcej niż wynosił dotychczasowy rekord z 1982 r.

10:30 Niewiele ukazuje się obecnie rekomendacji, dlatego warto odnotować trzy najświeższe od Haitong Banku.

- KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu (FV 27,4 PLN)

- KUPUJ dla Play Communications (FV 34,0 PLN)

- NEUTRALNIE dla Orange Polska (FV 5,8 PLN)

251dc9e0-90f6-11e9-bc42-526af7764f64

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE

To musisz wiedzieć dziś rano autor: Kamil Zatoński Wysyłany codziennie Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. consents-consent_352 Chcę otrzymywać newsletter To musisz wiedzieć dziś rano ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

10:25 Poranna analiza danych o koronawirusie, z optymistycznym wątkiem, dotyczącym Polski.

Patrząc na dane o ZDIAGNOZOWANYCH przypadkach, Polska wciąż ma szansę, by pójść ścieżką Korei/Szwecji bardziej niż Włoch.



Czechy, Szwecja.Są kraje, gdzie widać wygięcie krzywej na znacznie niższych poziomach niż w Europie Zachodniej.



hope for the best, prepare for the worst pic.twitter.com/K8i5jDT0Nm — Ignacy Morawski (@iggnacy) March 25, 2020

10:18 Grupa PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej dostarczy ok. 70 mld zł finansowania - poinformował w środę szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Więcej...

9:52 Rynki akcji i inne aktywa ryzykowne kontynuują rajd zapoczątkowany we wtorek, a dziś oznaki porozumienia w sprawie pakietu fiskalnego w USA pomagają nakręcać lepsze nastroje. Więcej...

9:13 WIG20 na otwarciu sesji wzrósł o 2,5 proc. do 1487 pkt.

9:09 I jeszcze świeże dane z Niemiec.

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 149 osób - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 35 w porównaniu z wtorkiem.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 wzrosła w RFN do 31 554. W ciągu ostatnich 24 godzin zaraziło się 4 191 osób. Oznacza to spadek dobowej liczby zakażeń w stosunku do danych, które RKI podał we wtorek. Wówczas liczba nowych przypadków sięgnęła 4 764.(PAP)

9:08 Mamy 26 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - podało Ministerstwo Zdrowia.

W szpitalu we Wrocławiu zmarły dwie osoby - 41-letni oraz 71-letni mężczyzna, którzy mieli choroby towarzyszące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 927/12 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

8:39 Środa przynosi dalsze odbicie notowań ropy, które wspierają nadzieje związane z porozumieniem odnośnie programu ratunkowego dla amerykańskiej gospodarki. Więcej...

8:36 Przemysław Kwiecień, XTB: Aby optymizm mógł wrócić na rynki na trwałe potrzebne jest światełko w tunelu. Nie w postaci programów pomocowych, ale wiarygodnej perspektywy powrotu do normalności. Tego na razie nie ma. Jak na tak mocne odbicie giełdowych indeksów, postawa złotego (jak i innych walut rynków wschodzących) jest rozczarowująca.

Zaiste, tak jest, bo kurs EUR/PLN wynosi około 4,60 zł.

08:30 Donald Trump nie jest jak się okazuje odosobniony w swoim poglądzie na epidemię. Zastępca gubernatora Teksasu Dan Patrick stwierdził, że woli podjąć ryzyko zakażenia się koronawirusem, niż ograniczać rozwój gospodarki USA. Takich dziadków jak ja jest w USA więcej - ocenił 69-latek.

8:10 Zarząd spółki Lokum Deweloper rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r. Więcej...

7:53 Model JP Morgana przewiduje szczyt epidemii w Europie na początku kwietnia.

JP Morgan's model predicts peak of the epidemic in early April, at least in Europe. pic.twitter.com/srUbr8oRsr — Tomasz Hońdo, CFA (@HondoTomasz) March 25, 2020

7:42 Szefowie CCC zapewniają, że działają tak, by z koronawirusowego kryzysu spółka wyszła suchą stopą, jej akcjonariusze i kontrahenci. Więcej…

7:41 Nowelizacja k.s.h. uprości odbywanie zgromadzeń właścicielskich z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Sejm ma się tym zająć na najbliższym posiedzeniu. Więcej...

07:15 Tymczasem Chiny jeszcze mocniej chcą wesprzeć swoją gospodarkę. Ludowy Bank Chin rozważa pierwszą od 2015 r. obniżkę stopy depozytowej w celu poprawy rentowności banków i zachęcenie ich do pożyczania tańszych funduszy firmom i gospodarstwom domowym. Więcej...

06:57 Mocna zieleń indeksów w Azji w odpowiedzi na rajd na Wall Street i informacje o porozumieniu ws. ratowania amerykańskiej gospodarki. Nikkei w Tokio zyskuje prawie 7 proc. Więcej...

06:40 Ponoć w końcu doszło do porozumienia pośród amerykańskich prawodawców z Białym Domem odnośnie gigantycznego programu ratunkowego dla tamtejszej gospodarki. Może to być silny sygnał propopytowy dla parkietów. Więcej...

06:30 To naprawdę budzi niepokój. Koronawirus mógł już zainfekować znacznie więcej osób w Wielkiej Brytanii, niż naukowcy dotychczas szacowali, być może nawet połowę populacji - wynika z badań z Uniwersytetu w Oxfordzie, o których napisał dziennik "Financial Times".

06:25 W Chinach znów nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem. Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 47 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy. Dzień wcześniej takich przypadków było 74, a w sumie od początku epidemii jest ich 474.

06:20 Wtorek przyniósł potężne wzrosty indeksów na Wall Street. Dow Jones IA zdrożał o ponad 11 proc. Czy uda się ten optymizm przełożyć na kolejny dzień notowań?Jak na razie, w Azji sytuacja wygląda obiecująco.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗