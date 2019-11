Stadion Widzewa turystyczną ikoną Łodzi

Miejski obiekt, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze drugoligowca, zwyciężył w zorganizowanym po raz pierwszy plebiscycie na najlepsze miejsce lub wydarzenie polecane do odwiedzenia w Łodzi.

"Cieszę się, że kibice po raz kolejny pokazali swoją siłę, zaangażowanie i dumę ze stadionu, który tak licznie odwiedzają. To pokazuje, że warto inwestować w infrastrukturę i dalej rozwijać sportową Łódź" - podkreśliła ogłaszając zwycięzcę głosowania wiceprezydent miasta Joanna Skrzydlewska.



Łodzianie i turyści po raz pierwszy wybierali turystyczną ikonę Łodzi w zorganizowanym przez magistrat konkursie. Plebiscyt rozpoczął się we wrześniu przy okazji Światowego Dnia Turystyki. Jak tłumaczyły władze miasta, w ten sposób chciały poprosić mieszkańców o rekomendację miejsc, które powinny przyciągnąć uwagę odwiedzających miasto.



Stadion Widzewa w internetowym głosowaniu wyprzedził ponad 80 innych propozycji zakwalifikowanych do finału.



Satysfakcji z otrzymania tytułu nie kryła prezes Widzewa Martyna Pajączek. Podkreśliła, że pomoże on w promocji klubu i jego obiektu. "Jesteśmy odwiedzani przez liczne wycieczki i organizujemy po kilka specjalnych spotkań dla różnych grup w każdym tygodniu. W przyszłym roku będziemy obchodzić 110-lecie Widzewa i z tej okazji przygotujemy wiele niespodzianek, które będą atrakcyjne nie tylko dla samych kibiców, ale także dla gości z całej Polski i zagranicy" – zapewniła sterniczka drugoligowca.



Nagrodą w plebiscycie jest przygotowanie wielonarzędziowej kampanii wizerunkowej o wartości blisko 50 tys. zł. Przygotują ją Biuro Promocji i Nowych Mediów UMŁ oraz Łódzka Organizacja Turystyczna.



Stadion miejski Widzewa powstał w 2017 roku. Jego reprezentacyjną częścią jest trybuna zachodnia, w której zlokalizowano m.in. szatnie dla zespołów ligowych oraz drużyn młodzieżowych, a także pokoje sędziów i delegatów, siłownię, pomieszczenia do odnowy biologicznej, obszerną strefę przeznaczoną dla gości, 24 loże VIP, osiem lóż komentatorskich, dwa studia telewizyjne, miejsca prasowe, biura oraz pomieszczenia gospodarcze i komercyjne. W narożnikach trybun zamontowano wielkoformatowe ekrany LED. Budowa obiektu mogącego pomieścić 18 tys. widzów kosztowała 153 mln zł.



Fani podkreślają jednak wyjątkową atmosferę panującą podczas spotkań Widzewa. Stadion jest bowiem regularnie zapełniany przez kibiców, a od powstania nowego obiektu biją oni kolejne rekordy Polski pod względem kupionych karnetów. Był też główną areną rozgrywanych w tym roku w kraju piłkarskich mistrzostw świata do lat 20.



Piłkarze Widzewa obecnie występują w 2. lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju. Po piątkowym zwycięstwie nad Gryfem Wejherowo 4:0 łodzianie awansowali na pierwsze miejsce w tabeli.