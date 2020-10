Stalexport Autostrady, mimo spadku przychodów z opłat na A4, wypracował przez III kwartały 2020 r. o 88 proc. większy zysk netto niż 2019 r.

Zysk netto wzrósł przez pierwsze 3 kwartały 2020 r. do 88,1 mln zł, przychody wyniosły natomiast 215,7 mln zł i tym samym zmalały o 19 proc. r/r.

Przychody z poboru opłat na autostradzie A4 (odcinek Katowice-Kraków) spadły w raportowanym okresie o 19,2 proc. do 212,8 mln zł. Przyczyniła się do tego w dużej mierze liczba opłat za samochody osobowe, która zmalała o 24,8 proc. w porównaniu do 8,9-procentowego spadku liczby samochodów ciężarowych. Średnie dobowe natężenie ruchu przez III kwartały bieżącego roku zmniejszyło się o 19,4 proc. w stosunku do roku 2019.

Raport okresowy zostanie opublikowany przez spółkę 6 listopada 2020 r.