Stalprofil odstąpił od podpisania umowy z Polską Spółką Gazownictwa

Stalprofil odstąpił od podpisania z Polską Spółką Gazownictwa wartej 27,3 mln zł umowy na budowę gazociągu na odcinku Dąbrowa Górnicza - Szopienice.

Spółka tłumaczy to wystąpieniem niezależnych od niej czynników, które wystąpiły o dacie złożenia oferty. Chodzi o anulowanie ofert przez podwykonawców w zakresie robót specjalistycznych, ograniczenie możliwości kupienia materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia w zaplanowanych terminach i cenach (co jest skutkiem agresji Rosji na Ukrainę i wprowadzeniem sankcji) oraz nadmiernie wydłużonym tokiem postępowania. To ostatnie uniemożliwia wykonanie prac w zaplanowanym terminie.