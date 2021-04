Standard Chartered rozważa zmniejszenie singapurskiego biura

Brytyjski bank rozważa możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej w swoim singapurskim oddziale. Według informacji Bloomberga, chodzi o co najmniej cztery z 21 wynajmowanych pięter w budynku Marina Bay Financial Tower 1.

Standard Chartered jest jednym z wielu globalnych banków, które planują na stałe przejść na działalność hybrydową po pandemii. Gdyby zdecydował się zrezygnować z wynajmu czterech pięter w singapurskiej siedzibie, mogłaby to być największa od kilku lat redukcja powierzchni biurowej w mieście dokonana przez instytucję finansową.

21 pięter w wieżowcu Marina Bay Financial Tower 1 ma łączną powierzchnię ok. 39 tys. metrów kwadratowych. Po planowanej redukcji bank wynajmowałby ok. 31,5 tys. metrów kwadratowych.

Według informacji Bloomberga, Standard Chartered rozważa również bardziej radykalny scenariusz cięć, ponieważ do zachowania loga firmy na elewacji budynku wystarczy wynajmować w nim cztery piętra. Jedną z branych pod uwagę opcji jest ograniczenie powierzchni o ok. połowę.

Bank odmówił oficjalnego komentarza na temat swoich planów.