Standardowe i indywidualne z dofinansowaniem unijnym

Dorośli uczą się głównie, by poprawić jakość swojej pracy, dlatego za połowę różnych form ich edukacji płacą pracodawcy. Część z nich korzysta z pomocy unijnej. Dla mikro, małych i średnich firm istnieje Baza Usług Rozwojowych

W chorzowskiej firmie Consorg SA przeszkolono ostatnio szesnastu z dwudziestu pięciu pracowników. W efekcie firma zmienia wewnętrzny sposób zarządzania projektami, poszerzyła ofertę dla klientów. Przedsiębiorstwo specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dotyczących budżetowania, controllingu operacyjnego i strategicznego.

— Koszty przygotowanych dla nas trzynastu szkoleń to około 67 tys. zł. Nasz wkład wyniósł około 13 tys. zł. Na pozostałą kwotę otrzymaliśmy refundację — relacjonuje Dorota Sobel-Adamska.

Consorg SA jest jedną z prawie 31 tys. firm, które skorzystały z możliwości, jakie daje Baza Usług Rozwojowych (BUR). To projekt prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Mikro-, małe i średnie firmy mogą otrzymać pieniądze unijne na szkolenia i usługi doradztwa zawodowego pod warunkiem, że skorzystają z oferty ponad 2 tys. firm umieszczonych w bazie. Znajduje się w niej obecnie około 30 tys. ofert.

— W Bazie Usług Rozwojowych zarejestrowanych jest obecnie ponad 3,6 tys. firm szkoleniowych. Ponad 2 tys. może świadczyć usługi dofinansowane w ramach programu, pozostałe na zasadach komercyjnych. Przedstawienie oferty w serwisie jest dla firm bezpłatne — tłumaczy Szymon Kurek z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach. Przypomina, że Baza istnieje od 2015 r.

— Dotychczas ponad 25,6 tys. firm skorzystało z usług zaoferowanych na platformie, a prawie 31 tys. podpisało umowy na dofinansowanie, ale nie wszyscy jeszcze je wykorzystali — dodaje ekspert PARP.

Z dofinansowania w ramach projektu mogą skorzystać firmy MŚP z czternastu województw. Oferta refundacyjna nie jest dostępna dla przedsiębiorstw z Mazowsza i Pomorza. Tak zdecydowały władze samorządowe. Pieniądze w projekcie pochodzą z regionalnych programów operacyjnych. BUR to obecnie jedyny prawie ogólnopolski projekt, gdzie przedsiębiorcy dostają dofinansowanie na szkolenia i edukację swoją oraz pracowników. Na stronie internetowej https:// uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ znajduje się informacja o instytucjach w poszczególnych województwach, które realizują projekt i z którymi można podpisać umowę na dofinansowanie. To jest różne w poszczególnych województwach. Dodatkowo jest inne dla mikro-, małych i średnich firm.

Z danych GUS (raport „Kształcenie dorosłych 2016”) wynika, że firmy w prawie połowie płacą za dokształcanie pracowników. A ci szkolą się przede wszystkim po to by poprawić jakość wykonywanej pracy.

— Przedsiębiorcy byli nieufni, gdy rozpoczynaliśmy działania — przyznaje Anna Brzezińska z Podkarpackiej Izby Gospodarczej z Krosna.

Izba pomaga firmom MŚP z południowej części Podkarpacia. Od czerwca zeszłego roku do teraz podpisano 500 umów na dofinansowanie usług rozwojowych. Z szkoleń skorzystało 387 firm i 776 osób.

— W regionie działają głównie mikrofirmy. Najczęściej potrzebują refundacji na szkolenia zawodowe: kursy prawa jazdy różnych kategorii, IT, fryzjerskie czy kosmetyczne — wymienia Anna Brzezińska.

Z BUR jak dotąd także w Bydgoszczy skorzystało najwięcej mikrofirm. Tu operatorem projektu jest Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

— Przedsiębiorcy przede wszystkim szukają szkoleń, rzadziej usług doradczych — relacjonuje Alicja Kulczyk.

Popularne są szkolenia dla fizykoterapeutów, stomatologów, ale też podnoszące umiejętności miękkie — zarządcze i sprzedażowe. Wrocławskie Centrum Innowacji Prolearning zaoferowało firmom pakiety szkoleń. Oferta zamieszczona w BUR skutkowała kilkunastoma zleceniami.

— Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia na temat efektywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji miękkich. Znalezienie się w Centrum w BUR przyniosło wymierne korzyści — przedsiębiorstwa, uczestnicy projektu szukają kontrahentów w całym kraju. Część z nich dodatkowo chce, by przygotować ofertę specjalnie dla nich. To takim firmom jak nasza pozwala na rozwój. Oferta w BUR ma znaczenie prestiżowe, ale też oznacza powiększenie się rynku usług poza własny region — tłumaczy Malwina Krzyżańska.

Jednym z elementów projektu BUR jest wystawienie oceny wykonawcy przez klienta.

Te są w postaci punktów pokazywane w serwisie. Każdy więc może je sprawdzić.

— Firmy są wygłodniałe szkoleń. Istnieje tak duże zainteresowanie platformą, że właśnie modyfikowany jest system IT, by sprostać rosnącemu zainteresowaniu firm — tłumaczy Szymon Kurek.

Zaznacza, że także firmy szkoleniowe mogą korzystać z usług rozwojowych oferowanych przez innych, o ile są mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami. Można równocześnie być beneficjentem i szkolącym.

Tu są szczegóły

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ — kompendium wiedzy o programie, w tym: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov. pl/dofinansowanie — informacje o instytucjach partnerach programu w 14 województwach (program dofinansowania usług nie jest prowadzony na Mazowszu i w woj. pomorskim) — informacje o wysokości dofinansowania w mikro, małych i w średnich firmach w poszczególnych województwach; uwaga: górny pułap dofinansowania w województwach jest różny http://serwis-uslugirozwojowe.parp. gov.pl/baza-wiedzy/ poradnik-dla-przedsiebiorcow — poradnik dla firm, które chcą skorzystać z dofinansowania usług rozwojowych http://serwis-uslugirozwojowe.parp. gov.pl/baza-wiedzy/ poradnik-dla-branzy-szkoleniowej — poradnik dla firm szkoleniowych i doradczych, które chcą się znaleźć w bazie usług rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ helps/help-browser — intuicyjne instrukcje 801 808 108 lub e-mail: info_uslugirozwojowe@parp. gov.pl — tu można skorzystać z pomocy konsultantów.

Jak znaleźć się w Bazie Usług Rozwojowych?

Ponad 3,6 tys. firm szkoleniowych i doradczych umieściło oferty w serwisie Bazy Usług Rozwojowych. Wcześniej przedstawili jakościowe kryteria swoich usług. BUR prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeśli firma szkoleniowa lub doradcza chce by przy korzystaniu z jej usług przedsiębiorstwa MŚP skorzystały z dofinansowania to musi poddać się weryfikacji. Rejestracja jest darmowa. W Bazie może znaleźć się każda firma, także jednoosobowa, która świadczy usługi dotyczące edukacji i rozwoju. Na stronie usługirozwojowe.parp.gov.pl należy założyć indywidualne konto i stworzyć profil podmiotu świadczącego usługi rozwojowe. Służy temu formularz Karty Podmiotu. Zawarte są w nim informacje o typie usług, jakie oferuje firma; jej profil biznesowy w tym informacje o potencjale kadrowym, ekonomicznym oraz technicznym. Firma odpowiada też na pytania dotyczące etyki zawodowej. PARP prosi też o dostarczenie certyfikatu lub akredytacji w zakresie usług szkoleniowych lub doradczych. Weryfikacji danych dokonuje PARP. Agencja decyduje, czy firma może znaleźć się w BUR i jej usługi mogą być dofinansowane z pieniędzy unijnych.

Jak zdobyć dofinansowanie usługi rozwojowej

400 mln EUR Tyle wynosi dofinansowanie dla MSP w ramach projektu Baza Usług Rozwojowych. To pieniądze przewidziane w tej perspektywie Unijnej.

BUR istnieje od 2015 r. Serwis to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w kilku formach. Są to: szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe, mentoring, e-learning, coaching, Mikro, małe i średnie firmy mogą skorzystać z dofinansowania usług w czternastu województwach (poza Mazowszem i Pomorzem). Firma, która chce skorzystać z refundacji części kosztów (przynajmniej 50 proc.) powinna znaleźć instytucję — operatora w województwie, w którym ma siedzibę. Tylko tam można składać aplikacje. W województwach istnieją różnice w wysokości refundacji, ale nigdzie nie mogą być niższe niż 50 proc. wydatku na usługę rozwojową. Uwaga: istnieją dodatkowe regionalne limity cen do których dofinansowanie może być przyznane.

W większości województw dofinansowanie oznacza refundację kosztów zrealizowanej usługi. Przedsiębiorca podpisuje umowę z operatorem, korzysta z usługi a po jej zakończeniu otrzymuje pieniądze. W trzech: łódzkim, małopolskim i lubuskim firma musi wykupić u operatora bony, którymi zapłaci za udział w usłudze. Po zakończeniu usługi firma szkoleniowa lub doradcza (dostawca usługi) wymienia bony na gotówkę. W woj. śląskim przyjęło system kont przedpłaconych. Wprowadzono indywidualne konta, na które przedsiębiorcy wpłacają swój wkład do ceny usługi. Resztę dopłaca operator.

Jeśli firma MŚP podpisała umowę z operatorem i nie może znaleźć satysfakcjonującej ją oferty usługi w BUR, to może zamówić ją przy pomocy Giełdy Usług. Każda firma może skorzystać z każdej oferty umieszczonej w BUR, ale część ofert dostępna jest na zasadach komercyjnych. W Bazie usługi są opublikowane w porządku chronologicznym, ale można też skorzystać z podziału tematycznego. Do dyspozycji użytkowników jest również wyszukiwarka usług, za pomocą której można w krótkim czasie odnaleźć te oferty, które są dostosowane do specyficznych wymagań. Gdy szkolenie lub inna usługa zostanie wykonana firma wystawia ocenę. Wypełnia odpowiednią ankietę. Co ważne ocena usługi jest obowiązkowa. Brak oceny w ciągu 28 dni od daty zakończenia usługi może oznaczać nawet to, że operator odmówi jej dofinansowania.