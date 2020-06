Starosta Sieradzki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

że zamierza, na podstawie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), wszcząć postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w woj. łódzkim, pow. sieradzkim, gminie Błaszki, obrębie Kwasków, oznaczonych numerami działek 179/2, 180/2 - (KW nr SR1S/00029917/4), 185/2, 186/2 i 187/2 – (KW nr SR1S/00044359/5), przez udzielenie zezwolenia na budowę urządzeń elektroenergetycznych.

Ponieważ w/w nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny w udziale przypadającym po zmarłym współwłaścicielu, wzywa się wszystkie osoby, które są w stanie wykazać prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości we wskazanym wyżej udziale, do zgłaszania się w terminie do dnia 4 sierpnia 2020 roku, do Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Wojewódzki 3, 98 – 200 Sieradz.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, stosownie do treści art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sieradz, dnia 4 czerwca 2020 roku.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗