GKN.III.6821.5.14.2020.AS-K

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 ,6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

Starosta Żywiecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Pewli Wielkiej, oznaczonej nr 1468, której stan prawny jest nieuregulowany – w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrzno–kablowej dwutorowej linii 110kV relacji Jeleśnia–Sucha, w tym na zakładanie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości kabli i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwacji.



Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania.

