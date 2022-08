Stars Coffe zamiast Starbucksa. Kolejny rebranding w Rosji

W czwartek duet Timati i Pinskiy, który nabył prawa do sieci kawiarni w Rosji, otwarł ponownie pierwszą ze 130 kawiarni należących wcześniej do amerykańskiej sieciówki. "Nowa“ kawiarnia została otwarta w centrum Moskwy. Wtedy też zaprezentowano nowe logo, które swoim wyglądem przypomina te używane przez Starbucksa - kultowa syrenka została zastąpiona przez kobietą noszącą tradycyjne rosyjskie nakrycie głowy kokosznik.

Logo Stars Coffe Druś Marek

Timati, a właściwie Timur Yunusov to raper wspierający prezydenta Rosji - Władimira Putina. W 2015 roku wydał utwór “My Best Friend is Vladimir Putin”, który opisuje prezydenta jako superbohatera.

Ponowne otwarcie Starbucksa jest drugim ważnym rebrandingiem zachodniej sieci gastronomicznej po tym, jak dawne restauracje McDonald's wznowiły działalność pod nową nazwą, Vkusno & tochka („Smacznie i kropka”) - zauważa The Guardian.

Po inwazji Rosji na Ukrainę, w maju Starbucks podjął decyzję, że firma, po 15 latach opuści rosyjski rynek.