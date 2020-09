Start-upy czekają na nowy start

Kryzys wywołany pandemią nie ominął start-upów. Z raportu opublikowanego przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że w pierwszej połowie tego roku, a szczególnie w drugim półroczu, w sektorze venture capital odnotowano wyraźny spadek inwestycji.

Są oczywiście start-upy z takich branż jak IT, biotechnologia czy medycyna, które wykorzystały pojawienie się koronawirusa oraz związany z tym tzw. lockdown do rozwoju swojego biznesu ale wiele innych pomysłów musiało na razie „trafić do zamrażarki”.

Jaki jest teraz obraz polskiego rynku start-upów, gdzie znaleźć finansowanie w czasie recesji, jakie nowe pomysły na finansowanie start-upów mają fundusze prywatne, rządowe oraz duże firmy, które wzięły na siebie rolę mecenasów nowych projektów? Które branże mają teraz najlepsze perspektywy, czy kończy się czas tzw. łatwego pieniądza dla innowacyjnych pomysłów? O tym m.in. będzie mowa w Katowicach podczas panelu „Start-upy i inwestorzy”, który odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wśród gości zaproszonych do dyskusji znaleźli się przedstawiciele instytucji: Justyna Orłowska, dyrektor Govtech Polska, Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów w Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Tomasz Snażyk, szef fundacji Startup Poland, Marcin Wilk prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju. Nie zabraknie też przedstawicieli biznesu, zarówno tego największego, jak i mniejszego. Udział w dyskusji potwierdzili Patrycja Panasiuk, dyrektor biura innowacji w PKN Orlen oraz Miron Tokarski, prezes Genomtec, współzałożyciel i CEO w firmie Silvair.

Dyskusję poprowadzi Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”.

https://www.eecpoland.eu/2020/pl/panel/4059.html

