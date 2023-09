Startuje 3. edycja programu „Best Managed Companies” nagradzającego najlepiej zarządzane polskie firmy prywatne

Rusza 3. polska edycja programu „Best Managed Companies" organizowanego przez firmę Deloitte. Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie i promocję najlepiej zarządzanych polskich firm prywatnych. Uczestnicy programu zyskają możliwość poddania swojego modelu zarządzania obiektywnej analizie i porównania go z międzynarodowymi standardami. Otwiera to drogę do ulepszenia funkcjonowania i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Program „Best Managed Companies” organizowany przez firmę doradczą Deloitte to inicjatywa mająca na celu identyfikację, wyłonienie i promowanie najlepiej zarządzanych firm prywatnych. Plebiscyt powstał 30 lat temu i zyskał międzynarodową sławę, obecnie zaś funkcjonuje w ponad 40 krajach na całym świecie. Jego główną misją jest docenianie zalet firm rodzinnych, stworzenie dla nich szansy pochwalenia się niewątpliwymi zaletami oraz standardami działania i rozwijania biznesu odpowiadającymi najlepszym praktykom. Oceny poszczególnych spółek dokona niezależne jury złożone z ekspertów i właścicieli efektywnie działających przedsiębiorstw.

Uczestnicy programu mają możliwość uzyskania obiektywnej analizy swojego funkcjonowania w kontekście najlepszych światowych standardów zarządzania w sektorze firm prywatnych. W Polsce „Best Managed Companies” działa od 2022 roku i obecnie startuje jego 3. edycja.

– Trzecia edycja programu Best Managed Companies będzie bardziej dojrzałą, w której świadomie będziemy wykorzystywać nasze atuty i skorzystamy z obszarów udoskonalonych w poprzednich latach. Ta edycja zostanie zorganizowana z pełnym zrozumieniem procesu i nową energią, co ma na celu dostarczenie znaczącej wartości dodanej dla laureatów. Mamy nadzieję, że będzie to wyjątkowo udana odsłona programu – mówi Michał Lejman, partner associate w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, lider BMC.

– Mamy nadzieję, że 2024 będzie pierwszym rokiem funkcjonowania programu w Polsce, w którym polscy przedsiębiorcy będą mogli pokazać, jak działają w warunkach „stabilnego” otoczenia rynkowego. Pierwsza edycja „Best Managed Companies” odbyła się w okresie covidowym i pocovidowym, natomiast druga – w czasie wybuchu wojny na Ukrainie – dodaje Krzysztof Gil, partner w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, lider Deloitte Private w Polsce.

Program jest skierowany do właścicieli firm prywatnych, którzy chcą podnieść efektywność i konkurencyjność swoich przedsiębiorstw. Muszą jednak spełniać pewne kryteria, aby zostać dopuszczonym do udziału.

– Po pierwsze, przychód firmy powinien wynosić powyżej 100 milionów złotych. Po drugie, powinna to być spółka kontrolowana przez polską osobę fizyczną, która ma pakiet większościowy, a w przypadku posiadania pakietu mniejszościowego – faktycznie kontroluje dany biznes – tłumaczy Krzysztof Gil.

Ponadto zgłaszające się firmy powinny mieć centralę lub biuro główne w Polsce, a także prowadzić dokumentację (finansową) potwierdzającą prowadzenie działalności od co najmniej 7 lub 5 lat (w przypadku podmiotów szybko rozwijających się). Pełne kryteria udziału w plebiscycie dostępne są na stronie programu.

Cztery kluczowe obszary badane w ramach „Best Managed Companies”

Jednym z głównych i najważniejszych elementów programu BMC są warsztaty prowadzone przez ekspertów Deloitte z wieloletnim doświadczeniem. To intensywna analiza działalności spółek w czterech kluczowych obszarach. To coś więcej niż tylko zwykła ocena – to holistyczne spojrzenie na firmę, które pomaga właścicielom i kadrom zarządzającym zidentyfikować mocne i słabe strony, a także wytyczyć kierunek dla przyszłego rozwoju spółki.

Pierwszym badanym w ramach warsztatów obszarem jest strategia. W tym przypadku eksperci skupiają się na trzech głównych komponentach: kierunku działania i celach organizacji, spójnej i klarownej komunikacji wewnątrz wszystkich jednostek organizacyjnych oraz systemowym podejściu do okresowej oceny i adaptacji strategii. Pierwszy element określa, co firma zamierza osiągnąć i jakie ścieżki rozwoju wybiera. Drugi zapewnia, że wszyscy pracownicy są na bieżąco z planami i działają w sposób zintegrowany. Trzeci element polega na regularnym monitorowaniu i dostosowywaniu strategii przez kadrę zarządzającą, co pozwala na bieżącą optymalizację i reakcję na zmiany w otoczeniu biznesowym.

Drugim badanym podczas warsztatów obszarem jest filar zasobów i innowacji w firmie.

– W obszarze zasobów i innowacji zwracamy uwagę na cztery podstawowe subkomponenty: zasoby i kompetencje, co do których firma jest świadoma, że stanowią bazę dla jej przewagi konkurencyjnej; wydajność i produktywność będące miernikiem efektywności działania; innowacyjność, która powinna być w organizacji stymulowana i pozwala na eksplorację nowych rozwiązań w zakresie technologii i procesów; oraz organizacja i kadry, czyli obszar, w którym są osadzone pozostałe komponenty, niezbędne do realizacji i adopcji zmian. Elementy te są nie tylko filarami, na których firma opiera swoją strategię, ale także narzędziami do dynamicznego rozwoju. Umożliwiają one firmie nie tylko utrzymanie konkurencyjnej pozycji, ale także wyprzedzenie rynku przez ciągłe dążenie do doskonałości i adaptacyjność w obliczu zmian – tłumaczy Krzysztof Radziwon, partner w dziale konsultingu w Deloitte.

Trzeci obszar dotyczy wdrożonej w firmie kultury organizacyjnej.

– Kultura organizacyjna to coś więcej niż atmosfera w biurze; to mechanizm, który kształtuje proaktywność pracowników, reputację firmy i jej zdolność do budowania trwałych relacji z klientami. Nie można jej zaniedbać, zwłaszcza na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy – mówi John Guziak, partner, Human Capital Deloitte. – Dobra kultura organizacyjna nie tylko wpływa na zadowolenie klienta, ale także jest kluczowym elementem w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów. W erze pracy hybrydowej i rosnących oczekiwań pokolenia Z kultura staje się centralnym punktem w strategii firmy – dodaje.

Ostatnim aspektem badanym w ramach warsztatów jest obszar nadzoru właścicielskiego i finansów – niezwykle istotny z perspektywy efektywnie zarządzanej firmy i kierunku, jaki ona obiera.

– Bez właściwego zarządzania i monitorowania działalności organizacji od strony finansów nie można skutecznie określić kierunków rozwoju ani zweryfikować, czy kluczowe projekty i strategie są odpowiednio realizowane. Nowoczesne finanse to nie tylko rejestrowanie post factum zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym. Ostatnie lata (covid, zakłócenia w łańcuchach dostaw, wojna w Ukrainie) udowodniły, że nowoczesne finanse powinny umożliwiać organizacji sprawne podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych oraz bieżącej ich modyfikacji w zależności od nieustannie pojawiających się nowych okoliczności zewnętrznych. Nadzór właścicielski i ład korporacyjny to także kwestia odpowiedniej struktury komunikacji właściciela z organizacją, która nie ogranicza się jedynie do kontroli działań organizacji, ale również zapewnia ramy dla dyskusji i wprowadzenia nowych pomysłów oraz monitorowania efektów ich wprowadzenia. Najlepsze obserwowane przez nas praktyki nadzoru właścicielskiego w firmach rodzinnych obejmują też możliwość zaangażowania ekspertów spoza organizacji, którzy posiadają głęboką znajomość branży i mogą doradzić w kwestiach dalszego rozwoju. Wielu z dotychczasowych laureatów „Best Managed Companies” może się pochwalić wdrożeniem takich rozwiązań – tłumaczy Anna Rączkowska, partner w dziale doradztwa podatkowego w Deloitte.

Zgłoś firmę samodzielnie

Tegoroczna edycja programu nieznacznie różni się od poprzednich. Przede wszystkim zmienił się sposób zgłaszania się do plebiscytu.

– W tym roku po raz pierwszy pozwolimy firmom samodzielnie zgłaszać się do udziału w programie. Do tej pory wraz z naszymi partnerami starannie monitorowaliśmy rynek i indywidualnie zapraszaliśmy firmy do dołączenia – tłumaczy Krzysztof Gil.

Samodzielnie zgłoszenia do programu „Best Management Companies” można dokonać online, za pośrednictwem formularza na oficjalnej stronie Deloitte. Proces jest przejrzysty i zrozumiały, z jasno określonymi kryteriami i warunkami uczestnictwa. Jest to znakomita okazja dla ambitnych firm, aby dołączyć do grona najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw w Polsce.

Oprócz spółek samodzielnie zgłaszających się do programu co roku biorą w nim udział także podmioty nagrodzone w latach ubiegłych, którym zależy na tym, aby utrzymać najwyższy poziom zarządzania.

– Tytuł Best Managed Companies jest przyznawany na rok. Jednak każdy z uczestników może wziąć udział w procesie recertyfikacji w kolejnym roku, gdzie nasi eksperci i jurorzy, już wzbogaceni o wiedzę z poprzednich lat i informacje o tym, co dana firma obiecała zrobić, są w stanie kolejny raz skonfrontować te założenia i działania z rzeczywistością. Zdecydowana większość firm z pierwszej edycji programu przystąpiła do certyfikacji w ramach drugiej edycji, a obecnie w ramach trzeciej edycji będziemy także porównywać firmy z dwóch poprzednich odsłon – mówi Krzysztof Gil.

Szereg wyjątkowych korzyści

Udział w programie „Best Managed Companies” oferuje firmom nie tylko profesjonalną analizę i doradztwo oraz możliwość porównania strategii i procesów z najlepszymi standardami rynkowymi, ale otwiera także drzwi do rozwijania strategicznej perspektywy i budowania międzynarodowej sieci kontaktów. Jest to również platforma edukacyjna, która pomaga spółkom zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także zidentyfikować obszary do poprawy, tym samym zwiększając ich konkurencyjność na rynku.

– Bycie laureatem Best Managed Companies to nie tylko prestiż, ale również dostęp do ekskluzywnych zasobów i wiedzy. Od konferencji merytorycznych po cykl spotkań szytych na miarę – oferujemy platformę dla głębokich dyskusji i wymiany ekspertyzy z czołowymi specjalistami w branży. To elitarne forum, dostępne tylko dla laureatów BMC, służy nie tylko jako platforma do dzielenia się wiedzą, ale również jako narzędzie do dalszego rozwoju i innowacji w biznesie – mówi Michał Lejman.

Ważnym atutem programu BMC, poza samym certyfikatem mającym istotny wpływ na pozyskiwanie partnerów biznesowych, jest dołączenie do międzynarodowego grona najlepiej zarządzanych firm prywatnych, co stwarza okazję do nawiązywania nowych relacji i wymiany doświadczeń, a także wzięcia udziału w wyjątkowych wydarzeniach organizowanych przez ekspertów Deloitte.

– Cały czas rozszerzamy katalog benefitów dla uczestników programu. Przykładowo w zeszłym roku zorganizowaliśmy bardzo dużą konferencję, podczas której eksperci Deloitte, laureaci Best Managed Companies i eksperci zewnętrzni mieli okazję porozmawiać o kluczowych aspektach rozwoju każdego przedsiębiorstwa. W tym roku zamierzamy to wzbogacić o okresowe spotkania uczestników Best Managed Companies. Tworzymy coraz większą społeczność, a dla jej członków i uczestników programu bardzo dużym walorem jest to, że mogą poznać siebie nawzajem i nawiązać relacje – tłumaczy Krzysztof Gil.

Zgłoś się już dziś

Zapisy do „Best Managed Companies” startują we wrześniu. Jeśli chcesz wziąć udział w tegorocznej edycji programu i zweryfikować działanie swojej firmy w kontekście najlepszych praktyk rynkowych, koniecznie zgłoś swój udział poprzez formularz dostępny na stronie Best Managed Companies Poland - unikatowy plebiscyt dla firmy prywatnych. Jak zgłosić sie do programu? | Deloitte.