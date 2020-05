Startuje nowy program wodorowy PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce i sektorze motoryzacyjnym. Zbada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Spółka chce zarabiać na sprzedaży wodoru i usługach z nim związanych. Właśnie podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę stacji badawczej tankowania pojazdów napędzanych wodorem.

Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen – Clean Fuel for the Future) to nowy kompleksowy program wodorowy PGNiG, na który składa się kilka projektów – od produkcji „zielonego wodoru” poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej.

– Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy działania, które pozwolą na stopniową dywersyfikację działalności Grupy PGNiG. Chcemy zbudować kompetencje w zakresie wodoru. Naszym celem jest wzbogacenie oferty biznesowej, co przełoży się na przychody ze sprzedaży nowego paliwa oraz usług z nim związanych, a także przyczyni się do wzrostu sprzedaży paliwa gazowego ogółem przez PGNiG – mówi Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG.

– Poprzez realizację zaplanowanych projektów wodorowych PGNiG włączy się w rozwój rynku paliw alternatywnych, a tym samym przyczyni się do wypełnienia przez Polskę celów polityki klimatycznej UE – dodaje prezes PGNiG.

W ciągu czterech najbliższych lat na prace badawcze związane z nowym programem PGNiG planuje wydać ponad 31 mln zł.

Stacja tankowania pojazdów

Najbardziej zaawansowany jest projekt o nazwie Hydra Tank – uruchomienia stacji badawczej tankowania pojazdów napędzanych wodorem. PGNiG właśnie podpisało umowę z polsko-brytyjskim konsorcjum na jej zaprojektowanie i wybudowanie. Uruchomienie stacji planowane jest n 2021 r. na warszawskiej Woli, przy ul. Prądzyńskiego, w sąsiedztwie istniejącej stacji tankowania CNG (sprężonego gazu ziemnego).

– Pierwszy etap eksploatacji stacji będzie dla PGNiG pilotażem, połączonym z pracami badawczymi – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju.

– Chcemy, aby wodór stał się uzupełnieniem obecnej oferty PGNiG paliw napędowych obejmującej CNG i LNG, co będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi gazomobilności w Polsce – dodaje.

Wodór z OZE

PGNiG rozpoczęło również badania nad możliwością magazynowania i transportu wodoru przy wykorzystaniu sieci gazu ziemnego. W ramach projektu o nazwie InGrid – Power to Gas w oddziale spółki w Odolanowie powstanie instalacja, w której w 2022 r. ma się rozpocząć produkcja „zielonego wodoru”. PGNiG chce w tym celu wykorzystać energię elektryczną wytwarzaną przez panele fotowoltaiczne.

– Instalacja pozwoli nam na przetestowanie całego procesu – od produkcji zielonego wodoru do dostawy odbiorcom. Będziemy także mogli przeprowadzać próby wtłaczania odpowiedniej mieszanki gazu i wodoru do sztucznej sieci gazowej, testować magazynowanie wodoru, a także dostarczanie go cysterną do naszej stacji w Warszawie – wyjaśnia Arkadiusz Sekściński.

Z kolei Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG rozbuduje swoją działalność analityczną, by stać się pierwszym w Polsce i jednym z niewielu w Europie laboratorium badającym czystość wodoru. Po uzyskaniu akredytacji Laboratorium będzie badało paliwa alternatywne dla PGNiG, ale także zaoferuje taką usługę komercyjnie podmiotom zewnętrznym.

– Nowy program wodorowy to pierwszy z przykładów zwrotu PGNiG w kierunku zielonej energii. W ciągu 2-3 najbliższych lat chcemy stworzyć spójny łańcuch kompetencji wodorowych, który pozwoli na dalszy rozwój w tym obszarze – podsumowuje Jerzy Kwieciński.

PGNiG widzi potencjał do wykorzystania wodoru w energetyce przemysłowej. Można go wykorzystać w instalacjach do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na skalę przemysłową. Nowoczesne turbiny elektrociepłowni mogą przy odpowiednich proporcjach gazu z wodorem produkować ciepło i energię elektryczną. Z wodoru mogą też korzystać inne duże zakłady przemysłowe.

Wodór pozwoli wzbogacić

naszą ofertę

Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju

Zielony wodór, uzyskiwany w procesie elektrolizy poprzez konwersję energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii, jest atrakcyjnym nośnikiem energii, która może mieć wiele zastosowań.

Z danych Wood Mackenzie wynika, że planowane projekty power-to-gas na świecie osiągnęły moc 8,2 GW. Największe z nich są realizowane w Europie, Australii i USA. Do tego grona planuje dołączyć PGNiG. W Oddziale w Odolanowie uruchomiona zostanie produkcja wodoru pochodzącego z procesu elektrolizy wody z wykorzystaniem energii pochodzącej z naszej farmy fotowoltaicznej.

Wyprodukowany wodór będzie wtłaczany do demonstracyjnej, wyspowej sieci gazowej. W ramach projektu badane będą optymalne proporcje wykorzystania wodoru, a instalacja zostanie tak zaprojektowana, aby możliwe było przetestowanie możliwie największej liczby odbiorników końcowych wykorzystywanych standardowo w systemach sieci gazowej (np. przepływomierze, kotły, kuchenki), a także w obszarze ciepłownictwa (turbiny wodorowe, stacjonarne ogniwa paliwowe). Nie wykluczamy też wykorzystania wodoru w systemie elektroenergetycznym na zasadach procesu Power to Power.

W późniejszym etapie projektu zostanie zbadamy możliwość wprowadzenia wodoru do sieci rzeczywistej i dostarczania takiego produktu odbiorcom końcowym. Wodór, po oczyszczeniu do jakości paliw zasilających ogniwa paliwowe, stanowi alternatywny produkt, który może wzbogacić ofertę PGNiG. Dlatego też planujemy sprzedaż wodoru produkowanego w ramach projektu Power to Gas na naszej stacji tankowania, której budowę zakończymy w 2021 r.

