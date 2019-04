Warszawa na bakier z modą

Restauracje, bary i kawiarnie dominują na popularnych warszawskich ulicach.

Zobacz więcej Nowy Świat WM





Krajobraz polskiej stolicy zdecydowanie różni się od Madrytu, Paryża, czy Berlina. Nie znajdziemy tu reprezentacyjnych ulic handlowych na wzór Kurfürstendamm w Berlinie, Gran Via w Madrycie czy Pól Elizejskich w Paryżu. W Polsce ulice handlowe ustępują miejsca centrom handlowym - takie wnioski płyną z raportu „Shop in or shop out”, przygotowanego przez firmę doradczą Jones Lang LaSalle (JLL).

Na popularnych warszawskich ulicach od wielu lat pierwsze miejsce wśród najemców zajmują lokale gastronomiczne.

- Restauracje, bary i kawiarnie stanowią prawie jedną trzecią lokali przy ulicach handlowych Warszawy, natomiast w polskich centrach pomieszczenia gastronomiczne stanowią maksymalnie 15 proc. Dobra kondycja tego sektora jest w dużej mierze wspierana przez rosnącą zamożność Polaków, którzy wydają o ok. 40 proc. więcej na jedzenie poza domem niż 10 lat temu – mówi Joanna Tomczyk, starszy analityk w JLL.

Na warszawskim Nowym Świecie co drugi lokal to kawiarnia lub restauracja, na Świętokrzyskiej gastronomia zajmuje ok. 44 proc., na Krakowskim Przedmieściu o 2 proc. mniej, a na Chmielnej jest to 40 proc. Na marki modowe przypada zaledwie 13 proc. sklepów przy głównych ulicach stolicy.

- Najwięcej butików znajdziemy przy ul. Mokotowskiej, gdzie moda zajmuje blisko 30 proc. wszystkich sklepów. Okolice Placu Trzech Krzyży i Placu Teatralnego to główne warszawskie lokalizacje dla marek luksusowych i premium – mówi Joanna Tomczyk.

Eksperci uważają, że brak ulic handlowych to kwestia historii.

- Zniszczenia wojenne i peerelowska spuścizna sprawiły, że Warszawa nie wykształciła naturalnej tkanki miejskiej. Nie zachowało się też zbyt dużo historycznych budynków, które są domeną tzw. high streetów – uważa Monika Janczewska-Leja, dyrektor działu doradztwa i wynajmu powierzchni handlowych w Savills.