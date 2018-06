Stomil-Poznań — historia kołem się toczy

Rozmowa z dr hab. Karolem Kacprzakiem wiceprezesem Stomilu- Poznań

Stomil-Poznań powstał w 1928 r., jako pierwszy krajowy producent opon i gumy w odbudowującej się Polsce. Właśnie obchodzi swoje 90-lecie. Jak oceniacie Państwo efekty swojej dotychczasowej pracy i perspektywy na przyszłość?

90-lecie istnienia to dla całej spółki bardzo ważny czas, nie tylko dlatego, że dożyliśmy tak pięknego wieku, ale głównie z powodu intensywnych działań, które pozwolą odbudować pozycję Stomilu jako solidnego producenta z tradycjami, który ma do zaoferowania nowoczesne i konkurencyjne produkty. Nowy zarząd podejmuje działania praktycznie na wszystkich frontach aby zmodernizować istniejący zakład, przywrócić intensywne działania badawczo-rozwojowe oraz poszerzać ofertę produktową. Pozwoli to wyjść na prostą i da Stomilowi szansę na świętowanie kolejnych, pięknych jubileuszy. Dodam, że Stomil-Poznań, który w najlepszych latach zatrudniał ponad 3 tys. osób, przez ostanie dwie dekady został niemal całkowicie zapomniany, balansując na krawędzi przeżycia. Szczęśliwie dziś, dzięki przyjęciu przez aktualne władze kursu na reindustrializację kraju oraz naszej obecności i dobrej współpracy w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, łatwiejsze są wszelkie działania modernizacyjne.

Możemy powiedzieć, że w pewnym sensie historia zatoczyła koło, bowiem tak jak na przełomie lat 30., a więc krótko po powstaniu Stomilu, impulsem rozwojowym był kontrakt z wojskiem, tak i dziś szansy upatrujemy w ściślejszej współpracy z armią oraz krajowym górnictwem. Najważniejszym prowadzonym przez nas projektem jest uruchomienie nowej fabryki opon radialnych właśnie dla wojska i przemysłu wydobywczego. Mamy już gotowe studium wykonalności, jednak niezbędny jest partner zagraniczny, który ma niezbędne know-how, Stomil bowiem produkuje tylko starsze konstrukcyjnie opony diagonalne. Rozmowy już trwają i liczymy niebawem na pierwsze uzgodnienia. Proces sanacji Stomilu, co muszę wyraźnie podkreślić, możliwy jest dzięki doświadczeniu, oddaniu i wytrwałości załogi, która ma świadomość, że potrzebne są pilne zmiany. Niech w tym miejscu, będzie nam wolno podziękować wszystkim naszym oddanym pracownikom. Warto dodać, że mamy wśród nich sporą grupę z ponad 30-letnim stażem — to skarbnica doświadczenia, lojalności i samodyscypliny.

Innowacja, wzrost, rozwój, to slogany sugerujące dobry kierunek działań. Co się za tym kryje w przypadku Stomilu?

Dla każdej firmy te trzy hasła stanowią główny drogowskaz w działaniach. Ale innowacje, rozwój i wzrost powinny być także kluczowymi elementami polityki krajowej. Z satysfakcją obserwuję, że w tej kwestii nastąpiła wyraźna zmiana na lepsze. Po szczegóły odsyłam do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej przez premiera Morawieckiego. Wracając do Stomilu, stawiamy na innowacje zwłaszcza w sferze specjalistycznych mieszanek gumowych. Tu mamy wielkie doświadczenie i sporo sukcesów. W ostatnim czasie udało nam się wdrożyć mieszanki gumowe o minimalnej zawartości rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, co pozwala produkować z nich elementy placów zabaw dla dzieci. Są one sprzedawane za pośrednictwem niemieckiej firm w całej Europie. Ostatnio naszą oponę, wykonaną z wykorzystaniem takiej mieszanki, widziałem na poznańskim Chwaliszewie. Opracowaliśmy wiele mieszanek gumowych z wykorzystaniem materiałów odzyskanych z recyklingu opon, mieszanki o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej do transportu taśmowego, a aktualnie pracujemy nad mieszankami trudnopalnymi, z wykorzystaniem bardzo zaawansowanych uniepalniaczy, m.in. w formie nanocząsteczkowej. W Stomilu pod nowym zarządem realizuje się co roku kilkanaścieprojektów naukowo- -badawczych i wdrożeń. Część z nich, dotyczących np. opon, to efekt „wietrzenia szuflad”, w których z różnych powodów polegiwały gotowe lub niemal gotowe projekty. Chętnie także współpracujemy ze spółkami w grupie PGZ i poza grupą oraz ze środowiskiem naukowym.

Jakie cele stawia sobie firma na najbliższe lata w związku ze wzrostem potencjału gospodarczego?

Nasz główny cel, to uruchomienie nowoczesnej fabryki opon radialnych w kooperacji z partnerem zagranicznym oraz dalsze działania modernizujące i naprawcze Stomilu-Poznań. Oferta produktowa i sprzedaż rośnie, wdrażanych pomysłów jest naprawdę dużo — daje to nadzieję na twórczą kontynuację pięknych tradycji marki Stomil.

Podpis: Rozmawiał Adrian Morel