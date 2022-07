Stopy w Rosji będą nadal spadać, inflacja niższa niż oczekiwano

Mediana prognoz w badaniu przeprowadzonym przez agencję wskazuje, że PKB Rosji skurczy się w tym roku i około 7,1 proc. To zdecydowanie mniej niż szacowano jeszcze w kwietniu, kiedy to nawet projekcje rosyjskiego ministerstwa gospodarki mówiły o sięgającym ponad 12 proc. załamaniu, co byłoby najgorszym wynikiem od połowy lat 90. minionego wieku.

Według sondaży, inflacja co prawda przyspieszy w tym roku do 14,5 proc. z 8,4 proc. w 2021 r., jednak wartość ta jest poniżej oczekiwań prezentowanych w maju, które zakładały wzrost cen konsumpcyjnych sięgający 16,4 proc. w ujęciu rocznym.

Inflacja ograniczana jest „siłą” rubla. Jest ona jednak sztucznie kreowana zarówno działaniami politycznymi jak i kontrolą kapitału ze strony Banku Rosji.

Konsensus rynkowy sugeruje, że bank centralny obniży referencyjną stopę do 9,0 proc. podczas lipcowego posiedzenia z 9,5 proc. obecnie i do 8 proc. do końca bieżącego roku.

Przed inwazją na Ukrainę pod koniec lutego, prognozy zakładały, że w tym roku PKB Rosji wzrośnie o 2,5 proc. zaś inflacja wyniesie 5,5 proc.