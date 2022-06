Stopy w Rosji zeszły do poziomu sprzed inwazji na Ukrainę

Piątkowa redukcja oszacowana została na 150 punktów bazowych, w rezultacie czego, kluczowa stopa zeszła do poziomu 9,5 proc. Cięcie okazało się wyższe niż oczekiwał rynek, mediana prognoz zakładała bowiem spadek o 100 pb.

Była to już trzecia z rzędu obniżka stawek, dwie poprzednie opiewały na 300 pb każda. Wcześniej tuż po wywołaniu wojny na Ukrainie w reakcji na gwałtowne osłabienie rubla i szybki wzrost inflacji Bank Rosji podniósł benchmarkową stopę w desperackim ruchu z 9,5 do 20 proc., co jak widać po notowaniach rosyjskiej waluty i przy współpracy ze strony kontroli kapitałowej okazało się skutecznym działaniem.

Po decyzji banku centralnego rubel zwiększył zyski i umocnił się do poziomu 57,31 wobec dolara, co jest najniższym poziomem od 25 maja, z poziomów około 57,70 na krótko przed zmianą poziomu stóp. Eksperci podkreślają jednak, że wycena rubla jest sztucznie podtrzymywana i kreowana, zaś realna jego wartość jest zdecydowanie niższa.

Kierowany przez Elvirę Nabiulline bank centralny nie wyklucza dalszego luzowania polityki pieniężnej, choć już w sposób bardziej wyważony, bez tak znaczących ruchów. Bank Rosji ma nadzieję, że inflacja spadnie do celu 4 proc. w 2024 r. Zrewidował swoje prognozy inflacyjne i oczekuje teraz, że ceny konsumpcyjne wzrosną o 14-17 proc. w 2022 r. w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 18-23 proc.