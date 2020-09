Stopy zabetonowane przynajmniej do 2023 r.

Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian (przedział dla stopy fed funds 0,00-0,25 proc.). Jednocześnie w projekcjach zasygnalizował, że stopy procentowe pozostaną na poziomie zbliżonym do zera przynajmniej do końca 2023 r. - komentują ekonomiści PKO BP.

Jak dodają, FOMC potwierdził w komunikacie po posiedzeniu, że polityka pieniężna pozostanie akomodacyjna dopóki inflacja nie wyniesie średnio 2 proc., a oczekiwania inflacyjne nie będą solidnie zakotwiczone na poziomie 2 proc.

"Co ciekawe, inflacja w prognozach Fed osiąga 2,0 proc. dopiero w 2023, co oznacza, że na koniec 2023 średnia inflacja będzie nadal poniżej docelowego poziomu Fed (wg prognoz FOMC). To może oznaczać, że Fed pozwoli na przestrzelenie inflacji w kolejnych latach dopóki średnia wieloletnia nie powróci do 2,0 proc. Nie jest to precyzyjne sformułowanie celu inflacyjnego (nie wiemy np. średnią z ilu lat obserwować będzie Fed), a jego elastyczność zapewne oznacza, że bank będzie nadal wspierać politykę fiskalną (prognozy fiskalne Biura Budżetowego Kongresu, CBO, sugerują, że w kolejnych latach potrzeby finansowe budżetu federalnego USA będą „nienasycone”, a deficyty coraz większe)" - dodają ekonomiści.

W najnowszych prognozach FOMC tylko 4 członków Komitetu przewiduje, że stopa fed funds będzie podniesiona przynajmniej jeden raz w 2023. Fed widzi, że recesja będzie płytsza niż się do tej pory wydawało, ale ożywienie ma być także nieco wolniejsze. Wzrost gospodarczy ma wynieść -3,7 proc. w 2020, 4,0 proc. w 2021, a potem 3 i 2,5 proc. w 2022 i 2023.

"Wynik posiedzenia FOMC utwierdza nas w przekonaniu, że stopy procentowe Fed pozostaną niezmienione w przewidywalnej przyszłości (przynajmniej do końca 2022, a prawdopodobnie znacznie dłużej). Deklaracja FOMC zdejmuje presję z innych banków centralnych na świecie, zostawiając im miejsce na kontynuację dotychczasowego, w wielu przypadkach ultrałagodnego, kursu polityki pieniężnej" -uważają ekonomiści PKO BP.

Ich zdaniem, przy takim układzie globalnej polityki pieniężnej (ultra gołębi pozostaje również EBC) szanse na podwyżkę stóp procentowych NBP w przyszłym roku (postulowaną przez niektórych członków RPP) wydają się czysto teoretyczne.

"Bilans ryzyka dla naszego scenariusza stóp procentowych w Polsce staje się bardziej zrównoważony (z lekko asymetrycznego w stronę podwyżki)" - dodano.