Strajk w największej kopalni miedzi coraz bardziej prawdopodobny

Siła amerykańskiego dolara nie przeszkadza stronie popytowej na rynku miedzi. Cena tego metalu w Stanach Zjednoczonych wczoraj ustabilizowała się po wcześniejszych zniżkach, a dzisiaj rośnie, zbliżając się już do okolic 4,40 USD za funt.

Powrót cen miedzi do zwyżek to efekt obaw o podaż tego metalu, bowiem rośnie zagrożenie strajkiem w największej kopalni miedzi na świecie – chilijskiej Escondida. Po nieudanych próbach osiągnięcia kompromisu na linii związki zawodowe – spółka BHP (operator kopalni), obecnie trwają negocjacje z udziałem rządu chilijskiego jako mediatora. Obie strony widzą jednak ich progres inaczej. O ile BHP zwraca uwagę na postępy w rozmowach i wyraża nadzieje na osiągnięcie porozumienia, to przedstawiciele związków zawodowych nawołują górników do „jedności i dyscypliny” oraz przygotowania na scenariusz potencjalnego strajku.