W pierwszym od 1989 strajku bierze udział ok. 1,9 tys. członków związku Unite. Protestujący żądają spełnienia postulatów płacowych.

Związek przekonuje, że strajk znacząco pogorszy funkcjonowanie portu, który obsługuje ok. 4 mln kontenerów z ok. 2 tys. statków rocznie. Osoby zbliżone do władz portu twierdzą jednak, że protest będzie „utrudnieniem, ale nie katastrofą”. Podkreślają, że problemy spowodowane przez zakłócenia łańcuchów dostaw w okresie pandemii skutkują mniejszym naciskiem na utrzymanie rytmu przeładunków.