Stratedzy i zarządzający nie liczą na poprawę w tym roku na europejskim rynku akcji

Sondaż przeprowadzony w sierpniu wśród strategów i zarządzających pokazał, że oczekują lepszej koniunktury na europejskim rynku akcji dopiero w przyszłym roku, informuje Reuters.

Z przeprowadzonego w dniach 9-21 sierpnia przez agencję sondażu wynika, że stratedzy i zarządzający oczekują zakończenia roku przez paneuropejski indeks Stoxx Europe 600 wartością ok. 455 pkt. To zaledwie 1 pkt. więcej niż wynosi on obecnie.

Uczestnicy sondażu zgadzają się, że europejskie akcje są tanie. Wskaźnik cena/zysk Stoxx Europe 600 to 12,3 wobec 19,1 w przypadku S&P500. Nie są jednak zgodni co do tego, czy skłoni to inwestorów do kupowania akcji w Europie. Tomas Hildebrandt, zarządzający portfelem w Evli wierzy w pojawienie się popytu. Dlatego prognozuje zakończenie roku przez Stoxx Europe 600 na poziomie 480 pkt. Odmiennego zdania jest Andreas Bruckner, strateg europejskiego rynku akcji w BofA Global Research. Jego zdaniem tanie akcje nie przyciągną inwestorów, bo w Europie należy oczekiwać w najbliższych miesiącach spowolnienia wzrostu gospodarczego i słabszych wyników spółek. Bruckner widzi Stoxx Europe 600 na poziomie 390 pkt. na koniec roku, a w pierwszych miesiącach przyszłego dalszy spadek nawet do ok. 380 pkt.

Bardziej optymistycznie uczestnicy sondażu Reutersa oceniają perspektywy europejskiego rynku akcji w 2024 roku. Mediana ich prognoz wartości Stoxx Europe 600 na koniec przyszłego roku to 490 pkt., czyli tylko 5,5 pkt. poniżej historycznego maksimum zanotowanego na początku 2022 roku.