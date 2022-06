Stratedzy oczekują wzrostu europejskiego rynku akcji o 14 proc.

Comiesięczny sondaż agencji Bloomberg pokazał, że stratedzy prognozują średnio 14-procentowy wzrost Stoxx Europe 600 do końca grudnia wobec wartości indeksu z zamknięcia sesji we wtorek, 21 czerwca.

- Następny kwartał może być zmienny, ale nie jesteśmy daleko od szczytu pesymizmu – powiedział Roland Kaloyan, strateg Societe Generale.

fot. Bloomberg

W ubiegłym tygodniu Stoxx Europe 600 zanotował najniższą wartość od lutego 2021 r. Od początku roku indeks stracił prawie 17 proc. wartości.

Stratedzy Bank of America uważają, że cykl podwyżek stóp przez Fed został już w pełni uwzględniony w cenach przez inwestorów, co powinno pomóc europejskiemu rynkowi akcji. Eksperci podwyższyli niedawno po raz pierwszy od października ubiegłego roku rekomendację dla europejskich spółek z „negatywnie” na „neutralnie”. Przed większym optymizmem hamuje ich wciąż większe ryzyko spowolnienia gospodarczego i wzrostu realnej rentowości obligacji.

Bloomberg zwraca uwagę, że po ostatniej przecenie wskaźnik cen/przyszły zysk pokazuje iż europejskie spółki są historycznie tanie i podobnie jak w minionych latach tańsze niż amerykańskie.

- Europejski rynek niemal nigdy wcześniej nie był tak tani w porównaniu z amerykańskim niż obecnie – wskazuje Sutanya Chedda, strateg UBS, według której Stoxx Europe 600 zakończy rok wartością 480 pkt. W środę na zamknięciu było to niespełna 406 pkt.

Tymczasem Bridgewater Associates, należący do Raya Dalio największy na świecie fundusz hedgingowy, w zaledwie tydzień podwoił do 10,5 mld USD pozycję nastawioną na spadek notowań akcji na starym kontynencie. Ujawniony zakład dotyczy 28 spółek, m.in. TotalEnergies, Sanofi i SAP (fundusz musi ujawniać tylko duże pozycje). W przeszłości Bridgewater budował już duże krótkie pozycje na starym kontynencie - w 2020 r. były one warte co najmniej 14 mld USD.