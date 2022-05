Stratedzy: skrajny pesymizm przerodzi się w odbicie akcji

Z dwunastu ostatnich sesji tylko jedna zakończyła się zwyżką WIG20, a indeks rodzimych blue chipów stracił w tym czasie 14 proc. Amerykański S&P500 stracił 5 proc., a technologiczny Nasdaq 6 proc. Ten ostatni od początku roku jest już 20 proc. pod kreską.

Obliczany przez Societe Generale barometr nastrojów inwestorów spadł do poziomów obserwowanych w czasie lockdownów w 2020 r.

– Skończy się to prawdopodobnie odbiciem akcji - uważają Manish Kabra i Arthur Van Slooten, stratedzy banku, cytowani przez agencję Bloomberg.

Stratedzy Barclaysa uważają, że europejskim akcjom nie potrzeba wiele, by odbić, biorąc pod uwagę zdołowanie wskaźników technicznych i poziomu nastroju inwestorów. Jednak spowalniający wzrost i kurcząca się płynność oznaczają, że zwyżki będą prawdopodobnie wykorzystywane przez inwestorów do sprzedawania akcji w sytuacji, w której brakuje powodów do tego, by zmniejszyć obawy przed gospodarczą recesją. Jeśli te obawy będą narastać, wzrośnie też ryzyko podaży akcji ze strony funduszy inwestycyjnych i kapitulujących inwestorów indywidualnych. Zdaniem strategów Barclaysa, odporność wyników spółek wspiera rynek akcji, niemniej w średnim terminie potencjał jest ograniczony ze względy na rekordowe przychody i marże. Analitycy obniżyli rekomendację dla sektora przemysłowego do “zgodnie z rynkiem”, podnieśli natomiast do “przeważaj” zalecenie dla sektora użyteczności publicznej ze względu na pogłębiający się kryzys energetyczny w Europie. Utrzymali też pozytywne nastawienie do banków i spółek surowcowych. Spodziewają się kontynuacji zbliżenia wycen spółek określanych mianem value i wzrostowych wskutek wzrostu realnych stóp procentowych. Walory o defensywnej charakterystyce uznają natomiast za niewarte uwagi po gwałtownym wzroście ich wycen.

Tymczasem klienci Bank of America zainwestowali w ubiegłym tygodniu najwięcej pieniędzy w akcje od grudnia 2020 r. Preferowali przy tym konkretne walory, a nie ETF. Prym wiedli klienci instytucjonalni, a za nimi szły fundusze hedgindowe, których bilans transakcji był dodatni pierwszy raz od dziewięciu tygodni. Klienci indywidualni stali natomiast w większości po stronie sprzedających.