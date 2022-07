Stratedzy: to będzie najgorszy rok dla europejskich akcji od 2008 r.

Według sondażu agencji Bloomberg, obecnie mediana prognoz zakłada, że na koniec 2022 r. indeks Stoxx Europe 600 będzie miał wartość około 444 pkt. Oznacza to przecenę w skali roku rzędu 9,1 proc. i najgorszy wynik od 2008 r., kiedy to mierzono się z globalnym kryzysem finansowym. Doprowadził on wtedy do aż 46 proc. spadku na giełdach.

Mediana projekcji jest co prawda o około 5 proc. wyższa niż poziom indeksu z zamknięcia środowej sesji (20.07) jednak prawdopodobieństwo silnego odbicia w drugiej połowie systematycznie maleje. W rezultacie pogorszenia nastrojów stratedzy obniżyli swoje szacunki o 23 punkty po dość optymistycznym badaniu z zeszłego miesiąca. Podkreślają, że obecnie głównym czynnikiem ryzyka i niepewności jest kryzys energetyczny i problemy z przepływem gazu, co grozi załamaniem gospodarczym. Na to nakładają się podwyżki stóp procentowych w otoczeniu najwyższej od kilku dekad inflacji oraz ryzyko recesji.

Jak przypomina Bloomberg, europejskie akcje odbiły się z 18-miesięcznego minimum osiągniętego na początku lipca, ale w tym roku nadal notują 13 proc. spadek.