Stratedzy z Wall Street oczekują rekordów rynku akcji

Stratedzy m.in. Goldman Sachs uważają, że spodziewane przyspieszenie wzrostu gospodarczego i odchodzenie inwestorów od obligacji i gotówki zapowiada kolejne rekordy na rynkach akcji.

Nawet jeśli niektóre spółki stanieją z powodu wyższych stóp rynkowych, nadal będą wzrosty kursów w innych częściach rynku akcji, twierdzi Abby Joseph Cohen, strateg Goldman Sachs.

- Widzimy bardzo znaczące przechodzenie. Widzimy ruch w tych segmentach, które zaczęły radzić sobie lepiej kiedy wychodziliśmy z lockdownu, a pomogą jeszcze dobre wiadomości o szczepieniach – powiedziała Cohen.

Goldman Sachs prognozuje wartość S&P500; na koniec roku wynoszącą ok. 4300 pkt. To ok. 13 proc. powyżej obecnego poziomu indeksu, a także nowy rekord jego wartości. Mediana prognoz rynkowych to 4100 pkt. na koniec 2021 roku.

fot. Bloomberg

Tymczasem Andrew Garthwaite z Credit Suisse uważa, że to początek przechodzenia inwestorów z rynku obligacji na rynek akcji. Zwrócił uwagę na dodatnią korelację rentowności obligacji z notowaniami akcji w lutym. Przypomniał, że kiedy tak się działo w przeszłości, ceny akcji rosły średnio 6 proc. w okresie kolejnych sześciu miesięcy.

- Obawiamy się, że kiedy rentowność obligacji 10-letnich USA przekroczy 2 proc. oczekiwania inflacyjne znajdą się powyżej 3 proc. lub będzie duży wzrost rentowności TIPS [obligacje skarbowe indeksowane o inflację – red. pb.pl] - napisał Garthwaite.

Credit Suisse podtrzymuje prognozę wartości indeksu globalnego rynku akcji na koniec roku, wynoszącą 375. Oznacza to wzrost MSCI All-Country World Index Ex-U.S. o 13 proc. wobec obecnego poziomu.

JP Morgan Chase & Co. także uważa, że tzw. rotacja od spółek technologicznych do cyklicznych wciąż nie została zakończona. Stratedzy banku uważają, że atrakcyjne są akcje linii lotniczych, hoteli, dostawców części zamiennych aut. Radzą grać na spadki kursów spółek handlujących przez Internet i technologicznych.