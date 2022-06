Strateg JP Morgan oczekuje, że S&P500 odrobi straty do końca roku

Kolanovic uważa, że amerykański rynek akcji będzie w drugiej połowie roku stopniowo odrabiał straty z pierwszej. Prognozuje, że S&P500, który traci obecnie w tym roku 14 proc., zakończy go minimalną zmianą wartości. Stanie się tak, bo inwestorzy już „zaabsorbowali i uwzględnili w cenach” agresywne zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed, argumentuje strateg JP Morgan.

- Nadal pozytywnie oceniamy aktywa o wyższym ryzyku w związku z rekordowo niskim pozycjonowaniem, przewagą niedźwiedzich nastrojów, a także naszym poglądem, że nie dojdzie do recesji biorąc pod uwagę wsparcie gospodarki przez amerykańskich konsumentów, otwieranie się globalnej gospodarki po COVID, a także ożywienie Chin dzięki stymulacji – ogłosił Kolanovic w raporcie opublikowanym w środę.

Tego samego dnia prezes JP Morgan Jamie Dimon mówił podczas konferencji w Nowym Jorku, że szykuje bank na „gospodarczy huragan” widoczny na horyzoncie. Radził inwestorom, aby zrobili to samo. Wśród głównych czynników ryzyka wskazał rozpoczęte w czerwcu ilościowe zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed, a także wojnę na Ukrainie powodującą wzrost cen surowców, szczególnie ropy.

Kolanovic jest jednak przekonany, że inwestorzy są zbyt ostrożni.

- Niedźwiedzie mówią: tylko zwrot Fed o 180 stopni może zmienić kierunek rynku. Uważamy, że nie jest to prawdą, bo to co jest do tego potrzebne, to stopniowa zmiana odnosząca się do znaczącego zacieśniania już uwzględnionego przez rynek w cenach – uważa strateg JP Morgan.