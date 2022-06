Strateg PIMCO: jest szansa, że Fed uda się „miękkie lądowanie”

Strateg PIMCO, Anthony Crescenzi, uważa, że Fed ma całkiem dużą szansę na osiągnięcie „miękkiego lądowania” amerykańskiej gospodarki, czyli zacieśnienia polityki monetarnej bez wywoływania recesji, informuje Bloomberg.

- Uczestnicy rynku wciąż uważają Rezerwę Federalną za wiarygodną oraz że uda się jej sprowadzić oczekiwania inflacyjne do 2,6 proc. do końca 2023 roku – powiedział Crescenzi w telewizji Bloomberg. – Wygląda na to, że szanse „miękkiego lądowania” są całkiem duże, a szanse głębokiej recesji całkiem niskie – dodał.

Strateg Pacific Investment Management Co., giganta rynku obligacji, przyznał, że zadanie opanowania największej od dekad inflacji i nie spowodowania spadku PKB w dwóch kolejnych kwartałach jest trudne. - To, czego Rezerwa Federalna chce uniknąć, to jednoznaczna recesja, definiowana jako jednoczesny spadek zatrudnienia i produktu – powiedział Crescenzi. – To, czego chce, to recesja wzrostu, czyli „miękkie lądowanie” w przedziale między 0,0 proc. a 1,8 proc., co jest potencjalną wielkością wzrostu. Nawigacja w kierunku tak wąskiego „lądowiska” jest trudna – dodał. Strateg PIMCO uważa, że dzięki podwyżkom stóp, zarówno przeprowadzonym jak i spodziewanym, Fed zdołał zahamować dalszy wzrost oczekiwań inflacyjnych. Ma świadczyć o tym krzywa rentowności obligacji USA, które nie pokazuje aby rynek domagał się wyższej premii związanej z wzrostem cen.