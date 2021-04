Londyńskie Heathrow, największe lotnisko w Wielkiej Brytanii, poinformowało w czwartek, że strata w pierwszym kwartale w wysokości 329 mln GBP zwiększyła łączne straty od początku pandemii do prawie 2,4 mln GBP, pisze Reuters.

W okresie od stycznia do marca 2021 roku lotnisko obsłużyło jedynie 1,7 mln pasażerów, czyli o 91 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Heathrow w wyniku pandemii straciło status najbardziej uczęszczanego lotniska w Europie. W czwartek londyński port lotniczy poinformował, że utrzymująca się niepewność co do polityki brytyjskiego rządu skłoniła go do zmniejszenia prognozowanej liczby obsłużonych pasażerów w 2021 roku, która ma znaleźć się w przedziale od 13 do 36 mln. Przed pandemią było to 81 mln pasażerów.

Brytyjski przemysł lotniczy ma nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie w drugiej połowie maja, gdy pandemiczne ograniczenia zostaną złagodzone. Wciąż nie jest jednak jasne, dokąd będzie można polecieć i jak będą działać cyfrowe paszporty szczepionkowe.