„Struktury”, czyli nowe możliwości dla inwestora,również w czasie dużej zmienności

Wartość obrotów produktami strukturyzowanymi na GPW w pierwszym kwartale 2020 r. była ponad trzykrotnie wyższa niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni coraz bardziej doceniają instrumenty, które w trudnych czasach chronią kapitał (certyfikaty z gwarancją kapitału) i dają szansę na zyski również przy spadkach cen.

ETP (ang. Exchange Traded Products) to notowane na giełdzie instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego aktywa bazowego. Dzielą się na dwa rodzaje instrumentów: ETF-y (ang. Exchange Traded Fund) oraz produkty strukturyzowane. Produkty strukturyzowane są instrumentami notowanymi w formie certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych. Pozwalają one pośrednio inwestować w wybrane aktywa bazowe, takie jak indeksy giełdowe, akcje, surowce, kursy walut, stopy procentowe, produkty rolne, a także tzw. koszyki akcji (kilku spółek), surowców lub indeksów. Oznacza to, że nie trzeba fizycznie kupować np. kukurydzy, aby uzależnić zysk od ceny tego towaru.