Studzenie oczekiwań

Fed stara się ostudzić rynkowy entuzjazm w kierunku obniżek stóp procentowych, jednak przekonanie inwestorów do konieczności luzowania polityki pieniężnej jest na tyle silne, by ograniczyć odbicie dolara. Bez nowych danych dyskusja jest jałowa, a w międzyczasie rynek wszedł w fazę odrętwienia przed szczytem G20.

Wczoraj dwa komentarze zmąciły dotychczasowy stan rynku. Jamesa Bullarda z Fed w St. Louis powiedział, że sytuacja gospodarcza nie wymaga cięcia stóp procentowych o 50 pb, choć jest to dobry czas na „asekuracyjną” obniżkę. To interesujące stwierdzenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Bullard jest jednym z członków Komitetu o najbardziej gołębich poglądach i jako jedyny chciał obniżki już na czerwcowym posiedzeniu. Zatem jeśli Bullard sam nie widzi koniczności „nadganiania” z luzowaniem, tym bardziej opinia całego FOMC może być za stopniowymi ruchami po 25 pb. Drugim istotnym komentarzem były słowa szefa Fed J. Powella, który zaprzeczył zarzutom o gołębi zwrot po dyktando prezydenta Trumpa, który wielokrotnie krytykował politykę Fed. Powell podkreślił, że bank centralny jest „odizolowany od krótkoterminowych nacisków politycznych”. Razem oba stwierdzenia zasiały ziarno niepewności, czy Fed faktycznie jest gotów na odważne cięcie o 50 pb pod wpływem napływających danych lub presji politycznej.

Czy to jednak dużo zmienia w sytuacji dolara? Moim zdaniem nie ma znaczenia, czy Fed zetnie stopy raz o 50 pb w lipcu lub we wrześniu, czy rozłoży to na dwa posiedzenia w krokach po 25 pb. Z perspektywy rynków finansowych istotny jest sam zwrot w polityce z perspektywą silniejszych reakcji na ryzyka, których materializację rynek wycenia wysoko. Rynek stopy procentowej dyskontuje dziś 31 pb obniżki podczas lipcowego posiedzenia (vs 36 pb na początku tygodnia), co sugeruje, że rynek nie rezygnuje całkowicie z gołębich oczekiwań. Krótkoterminowo możemy obserwować odreagowanie ostatniej fali spadkowej, które wpisuje się w chęć inwestorów do redukcji pozycji przed szczytem G20 i spotkaniem Trump-Xi. A biorąc pod uwagę, że w globalnym nurcie łagodzenia polityki, Fed ma największą przestrzeń do obniżek stóp procentowych, więc nawet jeśli odbędzie się to w akompaniamencie obniżek przeprowadzanych przez inne banki centralne, USD relatywnie będzie tracił.

Dziś w zaplanowanych wydarzeniach brakuje oczywistych impulsów, co skazuje rynek na stan odrętwienia w oczekiwaniu na szczyt G20. Mamy kilka wystąpień publicznych członków EBC, BoE i Fed. Z danych zamówienia na dobra trwałe z USA są najistotniejsze obok raportu DoE o zapasach ropy. Zaskakujący spadek w danych API (-7,55 mln baryłek) podbił ceny WTI o ponad 2 proc. i ustawia wysoko oczekiwania na podobna niespodziankę. Na FX przetasowania w pozycjach (mając też na uwadze koniec miesiąca i kwartału) mogą mieć większe znaczenie niż generalne przekonanie o sile/słabości USD.