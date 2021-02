Sukces rodzi się z partnerskich relacji i wspierania klientów

Rozmowa z Marzeną Szczotkowską-Topić, właścicielką Grupy RENEX

Starając się zapewnić pełne wsparcie dla naszych klientów, stworzyliśmy Centrum Technologiczno-Szkoleniowe RENEX, w którym klienci mogą zobaczyć w działaniu oferowane przez naszą firmę maszyny i urządzenia, uczestniczyć w szkoleniach procesowych, wykonać prototypy i partie próbne – mówi Marzena Szczotkowska-Topić, właścicielka Grupy RENEX.

Co jest dla pani ważne w prowadzeniu biznesu?

W moim przekonaniu, o sukcesie decyduje zaangażowany i kompetentny Zespół. Potrzebna jest strategia działania oparta na długofalowej perspektywie, uczciwe podejście do klienta, zapewnienie mu profesjonalnego doradztwa, obsługi techniczno-handlowej oraz sprawnego serwisu.

Zaczynaliśmy jako firma handlowa, ale szybko naszym mottem stało się stworzenie kompleksowego wsparcia dla przemysłu elektronicznego. Nie chcieliśmy poprzestać na roli dostawcy czy dystrybutora — dlatego weszliśmy w rolę doradcy techniczno-handlowego.

Innymi słowy, starając się stworzyć pełne wsparcie dla naszych klientów, rozwijaliśmy się razem z nimi. Efektem jest stworzone przez nas Centrum Technologiczno-Szkoleniowe Renex, w którym klienci mogą zobaczyć w działaniu oferowane przez naszą firmę maszyny i urządzenia, uczestniczyć w szkoleniach procesowych, wykonać prototypy i partie próbne.

Jako największe Centrum Szkoleniowe IPC w Europie Środkowo-Wschodniej przeszkoliliśmy ponad 30 tys. specjalistów. Od kilku lat jesteśmy również autoryzowanym centrum szkoleniowym Yamaha Robotics, szkolimy klientów z Polski i Europy.

Bardzo ważne było dla nas także stworzenie własnej marki, ponieważ chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i zaoferować im produkty wysokiej jakości za przystępną cenę. Marka Reeco powstała z wykorzystaniem naszych pomysłów, technologii i projektów. Dlatego z naszego twórczego, kreatywnego zespołu jestem szczególnie dumna.

Kompleksowość, kreatywność i profesjonalizm to ważne atuty. Co jeszcze stoi za państwa sukcesem?

Wysoka jakość produktów oraz obsługi klienta przez profesjonalny zespół doradców techniczno-handlowych, jak również zapewnienie sprawnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, który dotyczy także urządzeń sprzedanych 30 lat temu. Tak, niektórzy klienci nadal pracują na urządzeniach zakupionych w naszej firmie — i w dalszym ciągu mogą liczyć na to, że u nas kupią części zamienne i otrzymają wsparcie techniczne. Ważne jest dla nich także to, że mamy bardzo duży magazyn, w którym dostępne jest ponad 90 proc. produktów, które oferujemy. Jeśli natomiast ktoś kupi od nas maszynę — i ta później wymaga naprawy — na ten czas jesteśmy w stanie udostępnić nową.

I wreszcie — Renex to rodzinna firma. Poza mną i moim mężem pracuje w niej również moja siostra. W naszym zespole znaleźć można również rodziny pracowników, pary i związki — co cieszy, bo pokazuje, że polecają oni naszą firmę swoim najbliższym. Rodzinna atmosfera, którą udało się nam zachować — mimo że pracuje ponad 150 osób — to dla mnie duża wartość.

Jak na działalność firmy wpłynęła pandemia?

Ten rok był trudny dla wielu firm, również my musieliśmy się z tym zmierzyć, ale pragnę podkreślić, iż w tym wyjątkowym czasie staraliśmy się szukać nowych możliwości — skoncentrowaliśmy się na opracowywaniu nowych strategii działania, usprawnianiu procesów oraz na rozwijaniu własnej marki Reeco. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb klienta, dobrze zorganizowanym procesom produkcyjnym i logistycznym udało nam się zwiększyć eksport marki Reeco — głównie mebli przemysłowych — o około 50 proc.

Plany na przyszłość?

Planujemy inwestycje, aby rozwijać nowe kierunki działania. Chcemy się skupić na dalszym rozwoju naszej marki Reeco — i w jej ramach tworzyć kolejne urządzenia — oraz nadal zwiększać eksport, wchodząc na kolejne światowe rynki.

Kto korzysta obecnie z państwa usług i produktów?

Przez 32 lata naszej działalności mieliśmy dużą przyjemność współpracy z bardzo wieloma partnerami i klientami — i zdaje się, że w Polsce trudno dziś znaleźć firmę z branży elektronicznej, która przez ten czas nie byłaby naszym klientem. W swojej branży jesteśmy największą i najbardziej kompleksowo działającą firmą w kraju.

O firmie Grupa Renex to rodzinna firma założona w 1989 r. przez Marzenę Szczotkowską-Topić i Predraga Topić. Poprzez swoje podmioty — Renex, Renex Robotics, Renex Line, Renex Electronics Education Center, Renex X-Ray oraz Cleanroom — zapewnia kompleksowe wsparcie produktowo-szkoleniowo-doradcze dla firm z branży elektronicznej. Grupa ma główną siedzibę we Włocławku, a jej struktury obejmują również oddziały w Chorwacji, Serbii, Niemczech i Rumunii. Renex jest autoryzowanym dystrybutorem (na Polskę i kraje Europy Środkowo-Wschodniej) najwyższej jakości urządzeń do produkcji elektroniki renomowanych firm światowych (Yamaha, SEC, JBC, Pace, Indium czy Heller) oraz producentem dynamicznie rozwijającym własną markę — Reeco. Obejmuje ona: • antystatyczne meble przemysłowe; • antystatyczną, specjalistyczną odzież ESD; • roboty przemysłowe — m.in. jednostki lutownicze, skręcające i dozujące. Firma prowadzi największe w Europie Środkowo-Wschodniej i najdłużej działające Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC, dając swoim klientom — producentom elektroniki — możliwość uzyskania pełnego certyfikatu amerykańskiego stowarzyszenia IPC, wyznaczającego obowiązujące w branży elektronicznej międzynarodowe normy. We włocławskim centrum realizowane są także szkolenia specjalistyczne z programowania i obsługi dostarczanych robotów. To tu firma Yamaha przysyła na szkolenia swoich pracowników z Niemiec. Klienci mogą też liczyć na doradztwo techniczne (szczególną opieką Renex obejmuje start-upy chcące rozwijać np. produkcję prototypową), wsparcie w automatyzacji linii produkcyjnych oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów z oferty firmy. Renex uzyskał tytuł Gazeli Biznesu już po raz drugi.