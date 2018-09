Sukienki Arethy Franklin trafią na aukcję

Królowa soulu zmarła 16 sierpnia br. w wieku 76 lat w swoim domu w Detroit.D

Ponad 30 sukienek i dodatków do strojów, które nosiła na scenie zmarła 16 sierpnia amerykańska wokalistka Aretha Franklin, zostanie wystawionych na aukcję. Obok sukien 10 listopada będą też licytowane nakrycia głowy noszone przez piosenkarkę.

Zobacz więcej Aretha Franklin REUTERS/Jason Reed/FORUM

O aukcji pamiątek po Franklin poinformowała agencja Associated Press.

Dom aukcyjny Julien's z Beverly Hills poinformował, że wśród przedmiotów, które trafią na licytację znajdują się, m.in. czerwona suknia z cekinami, którą Franklin nosiła w trakcie uroczystości w Radio City Music Hall w 1991 r., oraz żakiet, w którym wystąpiła wraz z prezydentem Billem Clintonem na ceremonii wręczania National Medal of Arts w 1999 r.

Przedmioty zostaną wystawione na pokaz od 5 do 9 listopada w Hard Rock Cafe w Nowym Jorku. 10 listopada pamiątki po Franklin licytować będzie można osobiście i przez internet.

Aretha Franklin, u której nowotwór zdiagnozowano w 2010 r., po raz ostatni zaśpiewała w listopadzie 2017 r. w Nowym Jorku na gali fundacji Eltona Johna wspierającej walkę z AIDS.

Królowa soulu odwołała na początku roku zaplanowane występy, gdy lekarz zalecił jej odpoczynek. W marcu miała wystąpić z okazji swoich urodzin w Newark w stanie New Jersey, a w kwietniu - na New Orleans Jazz and Heritage Festival.

W swej długiej karierze Franklin zdobyła aż 18 nagród Grammy. Jest pierwszą kobietą, która została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame.

Do największych hitów Arethy należą słynne utwory "Respect" i "I Say a Little Prayer", a także "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love" czy "A Rose Is Still A Rose".

W 2005 r. wokalistka została odznaczona przez ówczesnego prezydenta USA George'a W. Busha Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem Stanów Zjednoczonych. W styczniu 2009 r. zaśpiewała na inauguracji prezydenta Baracka Obamy.