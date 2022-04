Super App w kształtowaniu mobilności miejskiej

Firma jest w Polsce od dekady, pierwotnie pod marką Mytaxi, obecnie jako FREE NOW. O superaplikacji, jej funkcjach, aspiracjach firmy i rozwiązaniach supermobilności opowiada Krzysztof Urban, general manager FREE NOW Polska.

Cały czas budujemy świadomość marki, docieramy do kolejnych klientów, zawieramy kolejne umowy z kierowcami. Uruchamiamy nowe lokalizacje - mówi Krzysztof Urban, general manager FREE NOW Polska.

Dlaczego zmieniono nazwę z Mytaxi na FREE NOW? Co ta zmiana miała oznaczać?

Nasza platforma stała się czymś więcej niż tylko miejscem do zamawiania taksówki. Stała się superaplikacją do zamawiania przewozów w mieście. To znaczy, że dziś na naszej platformie można zamówić taksówkę, wypożyczyć hulajnogę… Na innych rynkach również rower elektryczny, można też mieć dostęp do usług car sharingu i innych sposobów poruszania się po mieście, włączając komunikację miejską.

Byliśmy pierwszym podmiotem, który na polskim rynku taxi zaoferował usługę z ceną znaną z góry (jeszcze przed nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, zwaną lex Uber, po której pojawiły się na rynku nowe podmioty współpracujące z taksówkami), a później kolejne usługi.

Nasza aplikacja zmieniła nazwę na FREE NOW w 2019 r. To był moment, kiedy nasz główny inwestor, czyli Daimler, postanowił połączyć wszystkie swoje usługi w portfelu mobilnościowym z usługami swojego konkurenta, koncernu BMW. Powstał wtedy joint venture, ze zwieńczeniem w formie platformy wszystkich usług mobilności na żądanie, pod nazwą FREE NOW. Z badań wyszło nam, że 60 proc. naszych użytkowników chciałoby mieć różne usługi mobilności miejskiej na jednej platformie. To, że posiadamy wielomilionową uniwersalną bazę użytkowników, wpłynęło na nasz sposób rozumowania i ukierunkowało nas na tworzenie superaplikacji.

W 2020 r. rozpoczęliśmy integrację pierwszych partnerów zewnętrznych, czyli usług hulajnogowych, car sharingu, elektrycznych rowerów i skuterów. Szybko nabrała tempa, co miesiąc pojawiają się nowi partnerzy na którymś z rynków europejskich.

Jakie usługi są dostępne w Polsce, jakie będą wprowadzane?

W Polsce mamy usługę taxi i usługę hulajnogową, dwóch głównych zintegrowanych partnerów, firmy Tier i Dott, natomiast jeśli chodzi o kolejne usługi mobilności, rozmawiamy z kilkoma potencjalnymi partnerami, zarówno międzynarodowymi, jak i lokalnymi. Warto podkreślić na podstawie dotychczasowej współpracy, że jest to układ win-win. Zarówno nasza platforma się rozwija, jak i nasi partnerzy są zadowoleni, ponieważ taki marketplace pozwala im szybciej dotrzeć do wielomilionowego grona użytkowników.

Jakie usługi FREE NOW ma dla biznesu?

To historycznie jeden z kluczowych kanałów, chociaż okres pandemii mocno ograniczył ruch biznesowy. Teraz sytuacja się poprawia. Wracają spotkania, wyjazdy służbowe, ruch na lotniska…

Kiedy mowa o klientach firmowych, to mamy na myśli zarówno firmy, które udostępniają nasze rozwiązania swoim pracownikom, jak i sektor HoReCa, który zamawia taksówki dla swoich gości. Nasza platforma umożliwia zamawianie taksówki nie tylko za pośrednictwem smartfona, ale też z poziomu przeglądarki, co dla hoteli ma tę dodatkową wartość, że taksówkę można np. przyporządkować do numeru pokoju, rachunku klienta. To rozwiązanie pozwala na dostęp kilku osób do tego samego interfejsu, np. dwóch pracowników recepcji może jednocześnie zamawiać usługi dla gości.

Konto dedykowane firmie to dla przedsiębiorcy bardzo wygodne narzędzie kontroli przejazdów oraz rozliczeń, które obsługiwane są jedną fakturą za przejazdy w miesiącu, ale też umożliwiamy rozliczanie tych kosztów z podziałem na działy, centra, limity dla pracowników itd.

Wprowadzamy obecnie rozwiązanie pod nazwą Budżet mobilności. To dwie opcje dla pracodawcy. Po pierwsze, będzie mógł za pośrednictwem naszej aplikacji korzystać ze wszystkich usług (nie tylko taksówek, ale też innych dostępnych w danym mieście w naszej aplikacji). O takie rozwiązanie firmy pytały już w 2019 r. i niebawem to będzie możliwe – pracownik, mając blisko z jednego miejsca spotkania służbowego do następnego, będzie się mógł szybko przemieścić hulajnogą, wolny od korków na mieście. To rozwiązanie ma sens, jest wygodne, szybkie i korzystne cenowo.

Druga opcja polega na tym, że Budżet mobilności może się stać źródłem benefitów dla pracowników, podobnie jak karnety sportowe czy auta firmowe. Pracodawca będzie mógł alokować pracownikom budżet na przejazdy prywatne, czyli będzie to rodzaj podarunku dla pracownika do wykorzystania na jego osobiste potrzeby. To rodzaj abonamentu z limitem do wykorzystania.

Od kilku miesięcy oferujemy też firmom wariant obsługi Premium, w którym przedsiębiorstwa współpracujące z platformą dostają dedykowanego opiekuna oraz wiele nowych funkcji związanych z zarządzaniem centrami kosztów, które optymalizują czas pracy adminów kont premium.

Zupełnie inne wykorzystanie konta firmowego zostało zastosowane w związku z przybywającymi do Polski osobami z Ukrainy. Kiedy tylko pojawił się temat pomocy uchodźcom, zastanawialiśmy się intensywnie, jak możemy pomóc jako pracownicy i firma. Ustaliliśmy kilka obszarów, np. kontakt z organizacjami pomocowymi i urzędami miast. Dowiedzieliśmy się, jakie są ich potrzeby i zaoferowaliśmy im pakiety bezpłatnych przejazdów w miastach, żeby ich wspomóc w transporcie uchodźców do miejsca noclegu czasowego czy z dworca na inny dworzec lub lotnisko. Najcenniejsze było wsparcie osób zdezorientowanych, będących pierwszy raz w życiu poza własnym krajem. Właśnie do tej pomocy dedykowaliśmy rozwiązanie konta firmowego, oferując darmowy dostęp do niego kilku organizacjom pozarządowym i urzędom miasta, m.in. w Warszawie i Krakowie. Nasi pracownicy podjęli też wolontariat na Dworcu Zachodnim, by zająć się zamawianiem bezpłatnych przejazdów na nasz koszt, lokowaniem pasażerów i ich bagażu, co ma szczególne znaczenie w ochronie przed naciągaczami grasującymi pod dworcem. Koordynatorzy organizacji pomocowych bardzo szybko zaczęli nas rozpoznawać i przyprowadzali do nas rodziny do zawiezienia.

Zaadaptowaliśmy zatem konto firmowe na potrzeby pomocy dla uchodźców z Ukrainy. To było bardzo pożyteczne wykorzystanie potencjału aplikacji biznesowej do niekomercyjnego celu. W ten sposób wykonano 5 tys. kursów darmowych w miastach, a organizacje i wolontariusze otrzymali kolejne 14 tys. voucherów na darmowe przejazdy dla uchodźców lub do wykorzystania przez wolontariusza, np. na powrót nocą do domu.

Jak rozwija się biznes?

Rośnie cały rynek zarówno zamówień B2B, jak i B2C, dziś 20–25 proc. to zamówienia firmowe. Naturalnie „falowanie” covidowe miało wpływ na nasze zamówienia. Znoszenie restrykcji, otwarcie restauracji bardzo podniosły ich dynamikę. Maj i czerwiec 2021 r. to okres pierwszego wzrostu, a czwarty kwartał był już bardzo dobry. W grudniu 2021 r. zrealizowaliśmy taką samą liczbę usług jak przed pandemią. W styczniu 2022 r. znów wzrosła liczba zachorowań i ludzie zostali w domach. Od lutego 2022 r. ponownie ruszyły dynamicznie zamówienia, zrealizowaliśmy ich więcej niż przed pandemią, a koniec marca przyniósł rekord historyczny.

Cały czas budujemy świadomość marki, docieramy do kolejnych klientów, zawieramy kolejne umowy z kierowcami. Uruchamiamy nowe lokalizacje – w lutym z dużym sukcesem cztery: Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Rzeszów.

W różnych krajach rozwijają się różne usługi, u nas hulajnogi, w regionach śródziemnomorskich skutery, w Berlinie rowery elektryczne…

Zainteresowanie poszczególnymi usługami wynika z wielu czynników, m.in. siły nabywczej pieniądza. Taksówka w Warszawie kosztuje zdecydowanie mniej niż w Berlinie i u nas znacznie częściej się z niej korzysta. Inne czynniki to tzw. adopcja technologiczna (w Londynie znacznie większe jest nasycenie taksówkami o napędzie elektrycznym), jakość konkurencyjnych usług, np. komunikacji publicznej, oraz to, jak bardzo mieszkańcy danego miasta są skorzy do korzystania ze współdzielonych środków transportu w przeciwieństwie do korzystania z własnego auta. Usługi mają oczywiście swój kontekst cenowy, legislacyjny (np. w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii przepisy bardzo długo nie dopuszczały współdzielonej hulajnogi jako środka transportu, co blokowało rozwój tych usług). Istotny jest aspekt klimatyczny, struktura demograficzna mieszkańców miasta, dostępność infrastruktury, np. ścieżek rowerowych, czy takie czynniki jak górzystość terenu itd.

Podstawą i największym udziałem w naszej usłudze pozostają przejazdy z kierowcą. Usługi taksówkowe są bardzo różnie regulowane w poszczególnych krajach Europy. Na południu, w Hiszpanii, we Włoszech, jest bardzo trudny dostęp do świadczenia tej usługi, z barierami wejścia, limitami wydawanych licencji. W takich krajach jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, funkcjonują dwa rodzaje licencji: taxi i przewóz osób (w Polsce przewozy osób po mieście mogą się odbywać tylko pod szyldem taxi), a są kraje, gdzie nie ma limitów ilościowych i dostęp do rynku nie jest restrykcyjny, jak Polska czy państwa skandynawskie. W nich jest silna konkurencja, na czym korzystają klienci.

Hulajnogi swoją popularnością w Polsce nieco wyprzedziły regulacje, też różne w poszczególnych krajach, np. w Niemczech hulajnogi muszą mieć tablice rejestracyjne.

Jak pan widzi perspektywy mobilności w miastach?

Ruch samochodów prywatnych będzie się spotykał z coraz większymi kosztami, np. płatnym parkowaniem, utrudnieniami i restrykcjami. Reglamentacja będzie przebiegać na korzyść transportu współdzielonego, niskoemisyjnego oraz komunikacji publicznej, również niskoemisyjnej. Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców celem jest czyste powietrze, większa przepustowość ruchu miejskiego, ustabilizowanie sytuacji w kwestii korków, miejsc do parkowania, większy komfort życia. Nieprzyjemne na początku przepisy o płatnych strefach parkowania przyniosą dobre rezultaty w bardzo niedalekiej przyszłości.