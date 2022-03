Surowce drożeją, akcje tanieją

Zapewne jednym z celów rozpoczętej przez Rosję wojny było wywołanie nerwowości na rynkach surowców, których eksport jest podstawowym źródłem dochodu dla tego kraju. Równocześnie kraje Zachodu będą starały się pozbawić agresora tego źródła dochodu, by ograniczyć jego możliwości kontynuowania wojny. To oczywiście prowadzi do wzrostów cen wielu surowców w szczególności energetycznych. Oczywiście nie sprzyja to rynkom akcji.

Dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową drożały o ponad 7 proc. wychodząc na najwyższy poziom od 2008 roku. W piątek ceny kontraktów na węgiel kamienny na giełdzie w Rotterdamie odrabiał duże czwartkowe straty rosnąc o 22,12 proc. W podobnej skali rosły – osiągając rekordowe poziomy nieco wyższe od szczytów z października i grudnia – ceny kontraktów na gaz ziemny na giełdach w Wielkiej Brytanii i Holandii.