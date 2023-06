Swapy wskazują na jeszcze dwie podwyżki stóp w tym roku w USA

Siedziba Banku Rezerw Federalnych (Fed) w Waszyngtonie Stefani Reynolds/Bloomberg

Stawki kontraktów swapowych, które szacują prawdopodobieństwo przyszłych decyzji FOMC (organ Fed odpowiedzialny za politykę stóp procentowych) sugerują, że handlujący obligacjami obstawiają większe szanse dla dwóch dalszych podwyżek stawek procentowych. Oczekują, że władze monetarne podniosą docelowy przedział stopy funduszy federalnych o 25 punktów bazowych do września i o dodatkowe 15 pb do końca roku. Prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki o 25 pb (z dużymi szansami, dojdzie do niej już w lipcu) wynosi ponad 50 proc.

Rynki swapowe wskazują obecnie 50 proc. szans na drugą podwyżkę stóp Fed do końca roku.

Podczas czerwcowego posiedzenia FOMC, stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie w przedziale 5,0-5,25 proc. Pauza w zacieśnianiu miała miejsce po 10-ciu z rzędu podwyżkach stawek, a decydenci przyznali, że kolejne ruchy stawek w górę pozostają jak najbardziej w grze.