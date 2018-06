Świat należy do odważnych

Konkursy menedżerskie organizowane przez Procter & Gamble pozwalają nie tylko na konfrontację własnych umiejętności z realnymi wyzwaniami. Najlepsi mogą trafić pod skrzydła globalnej marki

Dziś żyjemy w zupełnie innych realiach niż jeszcze 10 lat temu. Bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w historii, firmy intensyfikują rekrutacje, zwłaszcza że coraz trudniej o osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Paradoks polega na tym, że samym pracownikom nie łatwo o wymarzoną posadę. Jedną z głównych przeszkód okazuje się brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Z tym problemem borykają się naturalnie przede wszystkim rzesze absolwentów.

Staże, warsztaty lub konkursy ogłaszane przez międzynarodowe korporacje stają się dziś bezcenną przepustką, przenosząc uczelnianą wiedzę na arenę prawdziwego biznesu. Dla przykładu, do udziału w tegorocznych edycjach konkursów menedżerskich organizowanych przez P&G zgłosiło się łącznie prawie 2 tys. chętnych. Główne wyzwanie P&G CEO Challenge podnosiło adrenalinę — opracowanie strategii biznesowej dla globalnej marki Head&Shoulders. Takie konkursy są kopalnią wiedzy i doświadczeń dla przyszłych menedżerów. Spotkanie z najwybitniejszymi managerami firmy, którzy zarządzają jednym z największych brandów, i możliwość uzyskania wskazówek czy inspiracji stanowią cenne doświadczenia, które mogą zmotywować zwycięzców do odnoszenia własnych sukcesów zawodowych.

Furtka do kariery

Gdzie polscy studenci chcą aplikować? Najchętniej do dużej, międzynarodowej firmy, gdyż właśnie tam planują przyszłość zawodową po odbytych stażach i praktykach — wskazują eksperci raportu Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy 2018”. Do tego, zwłaszcza milenialsi, ludzie ambitni, otwarci na nowe zadania, oczekują, że oprócz satysfakcjonującej płacy, pracodawca zainwestuje w ich rozwój zawodowy. Mają przy tym dużą świadomość… że daleko im do liderów i coraz krytyczniej podchodzą do swoich kompetencji. Jako słabe strony postrzegają brak umiejętności przywódczych, delegowania zadań czy zarządzania pracą innych.

Dodatkowo, jak podaje raport, respondenci z 2017 r. znaczniegorzej oceniają swoje umiejętności od rówieśników z 2015 r. Uważają, że nie radzą sobie ze stresem (odporność na stres deklaruje tylko 33 proc. młodych) oraz po prostu nie czują się liderami. Reasumując, wśród milenialsów spada samoocena własnych umiejętności kierowniczych. Jak sugerują autorzy raportu, wpływ na to mogą mieć doświadczenia związane z ich zetknięciem się z rzeczywistością rynkową. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji wszelkie wyzwania ogłaszane w ramach konkursów przez globalnych przedsiębiorców cieszą się rosnącą popularnością wśród młodych osób, zwłaszcza jeśli w nagrodę otrzymujemy nie tylko statuetkę zwycięzcy. Z takiego założenia wyszli autorzy P&G CEO Challenge — jest to bowiem konkurs, który nie tylko weryfikuje wiedzę i umiejętności uczestników, ale także otwiera im możliwości rozwoju i kariery w globalnej firmie.

IQ i EQ

W tym roku CEO Challenge odbył się po raz trzeci i zarazem po raz pierwszy na skalę globalną. Skalę wyzwań czekających na wszystkich etapach rywalizacji można porównać z wyzwaniami i odpowiedzialnością spoczywającą na barkach CEO dużego przedsiębiorstwa. Sama wiedza merytoryczna w tym konkursie stanowi zaledwie punkt wyjściowy — kreatywne myślenie, szybka reakcja na zaistniałe problemy, a przede wszystkim odporność na stres wyznaczają potencjał i granice zdolności przywódczych. Również Geraldine Huse, CEO Procter & Gamble w Europie Centralnej, podkreśla wagę otwartości i świadomości kulturowej. A kluczową umiejętnością w biznesie jest współpraca.

— Na sukces składa się zespołowe IQ i EQ czyli inteligencja emocjonalna. Dzięki współpracy lider może czerpać z zasobów, jakie posiada współpracujący z nim zespół, i wydobywać z niego, to co najlepsze, a zespoły pracujące nad projektem wzmacniają zbiorowe umiejętności. Sukces zależy od tego, jak dobry jest zespół, a nie od tego, jak dobry jest pojedynczy uczestnik — wyjaśnia Geraldine Huse.

Jej zdaniem, w dzisiejszym świecie biznesu jest wiele niewiadomych. Potrzeba więc odwagi w podejmowaniu decyzji i determinacja w działaniu. Nie wolno również zapomnieć, że najczęściej mamy więcej niż jedno wyjście, a większość decyzji można zmienić lub skorygować. — Ważne jest to, by w przypadku niepowodzenia umieć wyciągnąć odpowiednie wnioski i szybko wprowadzić je w życie — tłumaczy Geraldine Huse.

Potencjał menedżera

P&G, firma znana z pasji do innowacji, organizuje również co roku P&G IT Business Challenge. Jest to największe międzynarodowe wydarzenie tego typu na świecie, w ramach którego można wcielić się w rolę managera IT w Procter & Gamble.

— W P&G stale poszukujemy młodych, uzdolnionych ludzi, którzy pomogą nam kształtować nową rzeczywistość. Podczas konkursu IT Business Challenge pomagamy uczestnikom doświadczyć, na czym polegają codzienne wyzwania dla managerów IT w P&G oraz jak przebiega proces tworzenia innowacji i rozwiązań dla biznesu w międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku. Opracowywanie aplikacji mobilnych, zarządzanie ogromnymi bazami danych służącymi zrozumieniu zachowań konsumenckich, optymalizacja platformy danych w SAP-ie umożliwiająca perfekcyjne funkcjonowanie łańcucha dostaw i inne rozwiązania dla biznesu — poza wiedzą techniczną — wymagają również sprawności organizacyjnej, umiejętności prowadzenia różnorodnych zespołów, zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów.

Zdobywanie doświadczeń na wszystkich tych polach stwarza szerokie możliwości kariery — przekonuje Emilia Burzyńska, chief information officer na Europę Centralną w P&G.Konkursowi P&G IT Business Challenge towarzyszą warsztaty oraz szkolenia, pozwalające zdobyć nowe umiejętności w zarządzaniu projektami, procesami tworzenia innowacji. Przede wszystkim uczestnicy mogą sprawdzić swój potencjał menadżerski. To nie wszystko, bo podobniejak w P&G CEO Challenge, również i w P&G IT Business Challenge dla wielu pojawia się szansa na dalszą współpracę zawodową z koncernem.

— Udział w wydarzeniu wpłynął na moje zrozumienie wagi roli IT w globalnej firmie i pokazał mi możliwości, jakie P&G stwarza dla rozwoju kariery. Obecnie pracuję w P&Gi widzę na co dzień, jak w naszym warszawskim biurze tworzone są innowacyjne rozwiązania na globalną skalę, a ja mam okazję być odpowiedzialną za jedno z nich — mówi Paula Sztainwald, uczestniczka zeszłorocznej edycji IT Business Challenge, która dziś w P&G pełni funkcję młodszego menedżera w dziale IT w Procter& Gamble.

W globalnej skali

A talentów nigdy dość, zwłaszcza że polski oddział Centrum Usług Biznesowych P&Gma dla koncernu szczególne znaczenie. Jest bowiem jednym z trzech takich centrów firmy na świecie, zarazem drugim, po Cincinnati, pod względem wielkości ośrodkiem IT P&G, w którym trwają intensywne prace nad innowacjami w zakresie analityki biznesowej, marketingu czy planowania łańcucha dostaw. W polskim zespole pracuje aktualnie ponad 250 menedżerów IT, którzy stworzyli i na co dzień zarządzają ponad 130 rozwiązaniami o globalnym zasięgu.

Jednym z nich jest aplikacja Oral-B, która dzięki bluetooth łączy się ze szczoteczką elektryczną Oral-B i niczym dentysta pomaga we właściwej pielęgnacji jamy ustnej. Aplikacja ta pozwala również jej użytkownikom bawić się i zbierać trofea. Rozwiązanie to, opracowane również dzięki współpracy z młodymi polskimi talentami, jest dziś dostępne w kilkudziesięciu krajach. Jak widać, P&G ma sporo do zaoferowania: zdobycie unikalnych doświadczeń i pracę nad rozwiązaniami, które są wykorzystywane w skali globalnej.

— Procter & Gamble od wielu lat stara się utrzymać swoją pozycję w czołówce najbardziej innowacyjnych firm. Jednak nowoczesna technologia sama w sobie to tylko połowa sukcesu — trudno się rozwijać bez utalentowanych pasjonatów IT — mówi Emilia Burzyńska.

