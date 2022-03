Świat odwróci się od rosyjskich surowców?

Weekend przyniósł dalszą eskalację działań wojennych w Ukrainie oraz kolejne ofiary. Prezydent Zełeński wystosował prośbę do krajów Zachodu o zamknięcie Ukraińskiej przestrzeni powietrznej, aby powstrzymać ciągłe naloty i bombardowania. W praktyce oznaczałoby to jednak konieczność zestrzeliwania rosyjskich samolotów, a więc otwarty konflikt z Rosją, na co Zachód nie chce się zgodzić.

Obecne działania koncentrują się na dalszej izolacji Rosji w tym również ograniczenie zakupów surowców, co niesie za sobą ogromne implikacje jeśli chodzi przede wszystkim o ropę, gaz czy pszenicę. Notowania wszystkich tych surowców szybują na wieloletnie maksima w obawie przed pojawieniem się zaburzeń w dostawach i wystąpieniem zaburzęń w dostawach. 40% gazu zużywanego w Europie pochodzi z Rosji, ropy przeszło 25%. Rosja to to kluczowy na świecie rynek jeśli chodzi o eksport pszenicy, najważniejszego na świecie surowca spożywczego.