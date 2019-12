Świdnica miastem przyszłości

Zwiedzając Świdnicę, zachwycimy się dziedzictwem historycznym i kulturowym tego miasta, zrewitalizowaną tkanką miejską, przepięknymi i ogromnymi obszarami zielonymi oraz zróżnicowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Jest to niewątpliwie efekt dobrze zorganizowanej pracy samorządu, działającego na rzecz mieszkańców miasta. Jednak najważniejszy aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, to panująca w Świdnicy atmosfera współpracy i szacunku dla każdego mieszkańca, a przede wszystkim systematyczne działanie na rzecz wspólnej przyszłości.

W tym średniej wielkości, liczącym 57,5 tys. mieszkańców, mieście interakcje samorządu i biznesu nie są pustym sloganem, lecz chlebem powszednim. To właśnie dzięki takiej współpracy w 2016 r. powstał nowatorski program gospodarczy „Zostańcie z nami — Miasto i Powiat Świdnica”, którego celem jest promocja Świdnicy jako dobrego miejsca do życia i pracy. Przystępując do programu, młodzi świdniczanie zdobywają kompetencje pożądane na lokalnym rynku pracy oraz uczą się odpowiednio planować edukację i ścieżkę kariery zawodowej. W ciągu trzech lat funkcjonowania programu 2,5 tys. uczniów świdnickich szkół poznało działalność lokalnych firm, biorąc udział w ponad 70 wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach. Młodzież uczestniczyła również w ponad 180 warsztatach z doradztwa zawodowego i ekonomii, które dostarczyły jej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi i funkcjonowania w warunkach obecnej gospodarki rynkowej. Program, który w tym roku szkolnym jest realizowany już po raz czwarty, świetnie pokazuje, że Świdnica dostrzega narastający problem depopulacji i próbuje z nim walczyć. Innowacyjność i wymierne korzyści płynące z prowadzenia programu zostały dostrzeżone przez dolnośląskie środowisko nauki, samorządu i biznesu, które uhonorowało „Zostańcie z nami” Dolnośląskim Gryfem — najważniejszym trofeum gospodarczym w regionie.

Nie jest tajemnicą, że siłą napędową lokalnej gospodarki są mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Aby wspierać rozwój świdnickiego biznesu i budować skuteczną komunikację z przedsiębiorcami, Gmina Miasto Świdnica — z pomocą Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej — utworzyła Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. GCOIE zapewnia współpracującym z centrum firmom dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej, a także wsparcie i pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy gospodarczej z innymi przedsiębiorcami. GCOIE organizuje ponadto liczne warsztaty, seminaria i konferencje poświęcone tematyce biznesowej. Takie networkingowe spotkania są świetną okazją do zdobycia wiedzy, poznania potencjalnego partnera biznesowego, promocji i wymiany doświadczeń. Wyjątkowym wydarzeniem dla lokalnego biznesu jest również organizowana co roku uroczysta Gala Przedsiębiorczości, podczas której wyróżniane i nagradzane są najprężniej rozwijające się świdnickie firmy.

Każdy samorząd dąży do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, która zakłada osiągnięcie kompromisu pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym oraz ekologią. Jednym z wielu działań w tym zakresie, realizowanym w Świdnicy przy zaangażowaniu przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, jest EKO piknik. Otwarta impreza obejmuje warsztaty, panele dyskusyjne, gry i zabawy dla dzieci oraz wystawy, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz budowanie ekologicznej świadomości mieszkańców miasta.

Przyglądając się idei smart city, czyli miasta inteligentnego, rozwijanego z myślą o przedsiębiorcach, budującego kapitał zaufania i więzi społecznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, można śmiało stwierdzić, że Świdnica spełnia już wiele z tych kryteriów. Jest miastem dla ludzi poszukujących równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, ceniących poczucie obywatelskiej wspólnoty i życie w przyjaznym środowisku oraz stawiających na wartości, takie jak rodzina, praca, rozwój, ekologia.

