Świec Piotr GRUPA MAJSTER żegna Wielkiego Biznesmena

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Tadeusza Gołębiewskiego, który był dla mnie i wielu polskich biznesmenów wzorem Człowieka Sukcesu. Podziwiałem Go od zawsze jako przenikliwego wizjonera i starałem się na podobnych zasadach budować swoje firmy. Szanowałem jako przedsiębiorcę, ale i filantropa, który pokazywał ludzką twarz w twardym świecie interesów.

Znaliśmy Go wszyscy jako powszechnie szanowanego biznesmena i przede wszystkim Człowieka, który z rozmachem i sukcesem realizował najbardziej śmiałe inwestycje, a marzenia przekuwał w plany, co obserwowałem od wielu lat. Łączyła nas wspólna wizja biznesu oraz ambicje bycia liderem w swojej branży. Przez okres ciężkiej pracy stał się dla polskiego biznesu Mentorem, a dla nas – tych, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować i przyjemność poznać Go osobiście – niedościgłym wzorem do naśladowania. Jego sukces nawet w ciężkich czasach, w różnych ustrojach politycznych i niesprzyjających warunkach dodawał siły, wiary i inspirował do działania, pozwalał mieć nadzieję na lepszą przyszłość.

W imieniu swoim i pracowników GRUPY MAJSTER składam Rodzinie kondolencje, a Pracownikom – wyrazy współczucia.

Świec Piotr – GRUPA MAJSTER