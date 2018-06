sWIG80 wyprzedany najmocniej od 8 miesięcy

Indeks małych spółek na GPW już dawno nie przeżywał tak uporczywej słabości. Popularny wśród analityków technicznych oscylator RSI znalazł się bardzo głęboko w tzw. strefie wyprzedania. Do tej pory na przestrzeni wielu lat tak niską wartość RSI odnotowaliśmy zaledwie jeden jedyny raz - w październiku ub.r.

Zauważmy jednak ważną kwestię. Choć RSI poprzedni dołek ustanowił w październiku i potem zaczął się stopniowo podnosić, to sam sWIG80 jeszcze kontynuował przecenę (jeszcze przez niecały miesiąc). Wyprzedaż zatrzymała się, a większe odreagowanie rozpoczęło się dopiero gdy ukształtowała się tzw. pozytywna dywergencja, polegająca na tym, że kolejne dołki RSI były położone na coraz wyższych pułapach, podczas gdy w przypadku samego indeksu były położone ciągle coraz niżej (trend spadkowy).



Gdyby tamtą sytuację traktować jako wyznacznik, to i teraz należałoby założyć, że przed większym przesileniem na rynku "maluchów" musi powstać owa pozytywna dywergencja. Dojście RSI do październikowego dołka to dopiero pierwszy krok na tej ścieżce.



A skoro już o RSI mowa, to warto przy okazji spojrzeć na wykres tego wskaźnika, ale w ujęciu miesięcznym (czyli bazującego wyłącznie na danych z końca każdego miesiąca).





Jak widać miesięczne RSI - które obrazuje bardziej długoterminowe trendy - dopiero zmierza ku strefie wyprzedania. Szacujemy, że aby wskaźnik znalazł się tam już w lipcu, sWIG80 musiałby spaść do ok. 11.900 pkt. (czyli już stosunkowo niewiele). A żeby RSI znalazł się na poziomie tak niskim, jak w dołku bessy z lutego 2009 (to już bardzo restrykcyjne kryterium!), indeks musiałby zejść do nieco poniżej 11.100 pkt. Teoretycznie zatem kres bessy na rynku małych spółek jest już na wyciągnięcie ręki, przy czym rozważania te abstrahują od sytuacji na rynkach globalnych.



