Świtała: wyższe inwestycje przyczyną większych zwrotów VAT

Wyższe inwestycje są przyczyną większych zwrotów VAT - tłumaczył w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Filip Świtała, odnosząc się do pytania o spadek dochodów budżetu z VAT w pierwszych czterech miesiącach tego roku.

Kwestia dochodów budżetu z VAT pojawiła się w Sejmie przy okazji pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT, która ma m.in. prowadzić do dalszego uszczelnienia systemu.



Janusz Cichoń z PO-KO pytał ministerstwo finansów o przyczyny spadku dochodów z VAT. Wskazał, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku były one niższe o 0,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku, przy czym - jak zaznaczył - wzrost gospodarczy w tym czasie sięgnął 4,6-4,8 proc.



Wiceminister finansów Filip Świtała poinformował, że patrząc na dochody z VAT w dłuższym okresie, od maja ub.r. do maja br., mamy około 4-proc. wzrost, co - jego zdaniem - jest mniej więcej zgodne ze wzrostem PKB.



"Tak naprawdę podstawą do VAT-u nie jest wzrost PKB tylko konsumpcja, ponieważ VAT jest podatkiem konsumpcyjnym" - tłumaczył Świtała. Zwrócił uwagę na wzrost inwestycji. "Inwestycje powodują wyższe zwroty VAT-u. Naturalnie rzecz biorąc to tendencja bardzo pozytywna, dlatego że widzimy, iż firmy inwestują. W dłuższym okresie będzie to powodować wzrost PKB, na którym nam wszystkim chyba zależy" - wyjaśnił.



"Informacje dotyczące spadku dochodów z VAT są mocno przesadzone" - podkreślił.



Przedstawiając projekt w Sejmie Świtała mówił, że celem zmian jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań uszczelniających system VAT oraz podatku akcyzowego, a także doprecyzowanie już wprowadzonych w tym zakresie środków.



"Dodatkowo w projekcie proponuje się uproszczenia prawa oraz usunięcie obecnie zbytecznych a uciążliwych dla podatników obowiązków" - powiedział. Dodał, że przewidziano zmiany w prawie energetycznym, które są skorelowane ze zmianami w ustawie o VAT i akcyzie; ich celem jest poprawa efektywności tzw. pakietu paliwowego. Ponadto projekt realizuje jeden z wyroków TSUE.



"Wprowadzone regulacje przyczynią się również do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy, co pozytywnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej" - ocenił.



Andrzej Szlachta z PiS zwrócił m.in. uwagę na wprowadzenie rozwiązań związanych z uproszczeniem prawa oraz usunięcie niektórych zbytecznych i uciążliwych dla podatników obowiązków, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. "Przedmiotowa ustawa jest zgodna z prawem UE. Dlatego klub PiS poprze omawiany projekt ustawy podczas dalszych prac legislacyjnych" - zapowiedział.



Włodzimierz Nykiel z PO-KO ocenił, że projekt ma zróżnicowane regulacje i cele: uszczelnienie systemu VAT, dostosowanie rozwiązań do prawa UE i wprowadzanie pewnych ułatwień dla podatników. Podkreślił, że projekt ma bardzo szeroki zakres przedmiotowy. "Zmiany zasługują (...) na pozytywną ocenę (...), ale też można się zastanowić, dlaczego tak dużo czasu zajęła zmiana kryteriów pierwszego zasiedlenia po wyroku TSUE" - powiedział.



Paweł Grabowski z Kukiz'15 mówił, że zmiana jest "duża i skomplikowana", niemniej - jak poinformował - jego klub opowiada się za skierowaniem jej do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która w spokoju będzie mogła pochylić nad zawartymi w niej rozwiązaniami. Grabowski miał uwagę o charakterze ogólnym - wskazał, że to 20-ta nowelizacja ustawy o VAT w tej kadencji Sejmu.



Także Genowefa Tokarska (PSL-UED) podkreśliła, że zmian w projekcie jest bardzo wiele, ale jej klub także opowiada się za kontynuowaniem prac nad nim. Posłanka poinformowała, że projekt wpłynie na sektor finansów publicznych - według wyliczeń rządu dochody budżetu państwa wzrosną w kolejnych latach o ponad 600 mln zł.



Projekt zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, ma zapewnić większą stabilność wpływów z VAT oraz akcyzy. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków. Ma poprawić efektywność tzw. pakietu paliwowego, a także uprościć niektóre regulacje i usunąć część uciążliwych dla podatników obowiązków.



Do zmian mających na celu uszczelnienie VAT zaliczono m.in. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia VAT przez niektórych podatników. Chodzi o firmy handlujące w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też korzystać podatnicy dokonujący sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów.



W projekcie doprecyzowano regulacje odnoszące się do obowiązku rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi, przewidziano też zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników. Projekt zawiera zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz zasad korzystania z takich faktur.



Założono, że wobec podatnika, który złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 proc.



Propozycje resortu finansów umożliwiają udostępnianie prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji objętych tajemnicą skarbową. Według resortu finansów pozwoli to skuteczniej realizować mu zadania związane z udzielaniem lub cofaniem koncesji na obrót paliwami, czyli w obszarze narażonym na ryzyko nadużyć VAT-owskich.



Projekt doprecyzowuje definicję paliw ciekłych; wskazano, że określone wyroby są paliwami bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Zmiana ta ma pozwolić na dalsze uszczelnienie systemu koncesjonowania i nadzoru nad obrotem, produkcją i przywozem paliw. Miałoby to ograniczyć szarą strefę w na rynku paliw ciekłych.



Przewidziano także zmiany w opodatkowaniu akcyzą. Projekt wprowadza stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, co oznacza, że wyniesie ona tyle samo, co dla olejów smarowych z pozycji 2710). Ministerstwo Finansów liczy, że dzięki temu uda się wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych. Często są one klasyfikowane jako preparaty smarowe z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.



Ponadto projekt realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący braku możliwości uzależniania zwolnienia od podatku dla dostaw budynków od spełnienia warunku. Zgodnie z nim pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.



Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.